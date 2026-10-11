Fórmula 1: Otra falla deja afuera a Colapinto, mientras Verstappen gana en Singapur desde la pole

FOTO: Segunda consecutiva de Verstappen, que se llevó todo lo que había del Marina Bay

Max Verstappen de Red Bull Racing ganó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el callejero Circuito Internacional Marina Bay -4.927 mts.- dominando completamente el desarrollo de la carrera desde la pole position. Charles Leclerc y Lewis Hamilton de la Scuderia Ferrari fueron los escoltas. Franco Colapinto de Alpine abandonó en la vuelta 30.

El argentino hizo una primera parte de carrera de estabilización, quejándose un poco por algunos problemas con la potencia de su motor Mercedes en los primeros giros y mejorando, luego, su ritmo con gomas medias con el correr de los giros. Llevaba adelante una buena carrera en general, en P13 y con buen ritmo que le permitía descontarle y acercarse al Williams de Carlos Sainz que le precedía y mantenía a raya, detrás, al Red Bull de Isack Hadjar. Cuando, repentinamente, los comandos del cambio en el volante le dejaron de responder y llevó su coche a la zona de escape de la Curva 7 para retirarlo de la carrera. Una pena, porque su buen ritmo y gestión de gomas podrían haberle abierto una posibilidad de luchar por puntos, después de la parada por gomas blandas -rojas- que no alcanzó a realizar.

Adelante, Verstappen tuvo que esforzarse para contener a Leclerc en la partida, quien estuvo a punto de superarle en el ingreso a la Curva 1. Después de ese paso decisivo, de mantener la posición largando, que tanto le estaba costando al neerlandés con su RB22, se impuso una fase de control en la punta, seguido por el monegasco, Hamilton, Antonelli, Norris, Piastri, Lawson, Hulkenberg, Gasly, Sainz, Ocón, Lindblad, Colapinto y Albon, como los 15 primeros.

Las primeras 5 vueltas, no trajeron cambios más importantes que el ascenso de Russell -penalizado, largó desde el último lugar- que se ponía 13°. Mientras, Max controlaba todo y administraba el ritmo manteniendo a Leclerc +1.3s, Hamilton +5.3s, Antonelli +7.2s y Norris +7.9s, como los cinco mejores.

Después de la vuelta 15, sin ningún cambio en las posiciones importante, Verstappen subió un poco el ritmo para poner 2.3 de diferencia con Charles. Cinco vueltas más tarde, la estiró a 6.0s y en otros cinco a 9.2s, cuando Ferrari lo llamó a boxes.

Leclerc entró en la v.24 a cambiar gomas, justo para evitar el intento de recorte de Hamilton. Fue clave para él y finalizó 2°

La carrera en v.31 -la mitad de sus 62 vueltas-, tenía a Verstappen -sin parar-, Norris +19s, Piastri +22s, Leclerc +30s, Hamilton +31s, Antonelli, Lawson, Hulkenberg, Bearman y Russell, como los diez primeros. Cuando Max cambio sus blandas por medias, una vuelta más tarde, siguió siempre en punta. Y cuando los McLaren cambiaron sus gomas, cinco giros más tarde, retrocedieron a los puestos 5° y 6°.

La aparición de un VSC -detención de Stroll- en la v.40, les dio la oportunidad de renovar caucho a la Ferrari de Leclerc, los McLaren y los Mercedes, pero el puntero de Red Bull y Hamilton no tomaron la opción. Algo que le pasaría la factura a la SF-26 #44 del inglés en las vueltas finales. Porque no pudo contener el avance de los coches con mejor goma y no solo perdió el podio, sino que retrocedió a la P6 final.

Aun, tras ser advertido varias veces por los límites de pista, Antonelli conformó un gran trabajo, sumó otro podio y se escapa más al campeonato

Una momentánea administración de goma, en las vueltas finales, le permitió a Leclerc recortar mucha diferencia con Verstappen. Pero cuando volvió a estabilizarse el líder, las cosas se mantuvieron hasta el final, para que el cierre encuentre la segunda victoria consecutiva de Max, seguido por Leclerc, Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Lawson -de gran carrera, otra vez-, Hulkenberg, Russell y Hadjar, como los diez con puntos. Al clasificador, lo completaron Gasly, Bearman, Ocón, Sainz, Lindblad, Alonso y Pérez.

En el campeonato, Antonelli estiró su diferencia a 102 puntos sobre Russell, 111 sobre Hamilton, mientras que Verstappen -descontando- se coloca a 119, del líder.

La próxima carrera será el Gran Premio de los Estados Unidos en el C.O.T.A. de Austin, Texas, el 25 de octubre.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com y Red Bull Content Pool.