Encontraron muerto a Oscar Barbero, uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

Oscar Barbero, de 64 años, fue identificado como el kayakista cuyo cuerpo fue hallado en una playa de Las Toninas. La confirmación se produjo en la madrugada del domingo, cuando su hija reconoció la vestimenta y objetos personales asociados al fallecido, según informó el portal Pescare y la Agencia Noticias Argentinas.

El hallazgo se realizó el sábado alrededor de las 9, en la playa a la altura de la calle 4, donde intervinieron efectivos policiales, personal de Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil.

Entre las pertenencias recuperadas se encontraban un llavero relacionado con Racing Club, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Estos elementos fueron cruciales para la identificación del hombre, cuya desaparición había generado un amplio operativo de búsqueda por mar, aire y tierra.

La causa de la muerte está a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N.º 1 de Mar del Tuyú, quien ha dispuesto las pericias necesarias y una autopsia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Barbero había desaparecido junto a Félix Mendieta, de 43 años, mientras navegaban en kayak frente a Santa Teresita. En esa jornada, uno de ellos logró comunicarse con la Prefectura para informar que se encontraba en mar abierto y tenía dificultades para regresar.

Ante esta situación, se organizó un operativo de búsqueda que involucró a la Prefectura Naval, la Armada y otras fuerzas para intentar localizar a ambos hombres.

Tras la identificación de Barbero, las autoridades continúan centrando sus esfuerzos en la búsqueda de Mendieta, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Mientras tanto, la investigación judicial avanza para determinar las circunstancias que llevaron a la desaparición de los kayakistas.