FOTO: El papa León XIV se someterá a una operación por un nódulo en el pulmón: ¿qué riesgos conlleva?

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- El papa León XIV será operado este martes de un pequeño nódulo en el pulmón, según anunció el propio pontífice al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano.

La lesión, que tendría tres milímetros de diámetro, fue detectada durante controles médicos recientes y, de acuerdo con la información difundida, los médicos recomendaron extirparla, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la hospitalización posterior se extendería aproximadamente siete días, aunque no se dieron detalles sobre la técnica quirúrgica ni sobre la ubicación precisa del nódulo.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación que aparece en el tejido del pulmón y puede tener causas benignas o malignas, por lo que su presencia no significa necesariamente que una persona tenga cáncer.

La neumonóloga Ana María Putruele, exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que el riesgo se determina a partir del tamaño, los bordes, la densidad y la evolución de la lesión, además de los antecedentes clínicos del paciente. También se analiza si existen estudios anteriores que permitan establecer desde cuándo está presente y si experimentó cambios.

En cuanto a los riesgos de la operación, la información disponible no permite determinar la complejidad específica del procedimiento ni anticipar su resultado. Putruele señaló que, en general, el pronóstico de las lesiones pequeñas suele ser favorable, aunque depende de sus características y de un eventual diagnóstico definitivo.

La especialista también manifestó sus dudas sobre la posibilidad de extirpar una lesión de apenas tres milímetros, debido a su reducido tamaño.

La decisión de operar a León XIV responde a la recomendación de su equipo médico, pero el Vaticano no difundió información suficiente para establecer si existe sospecha de malignidad ni para precisar los riesgos particulares de la cirugía.

El pontífice, de 71 años, tiene prevista una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. Hasta el momento, la Santa Sede no comunicó cambios en ese itinerario por la intervención.

La evolución posterior a la operación y los resultados de los estudios serán determinantes para conocer el diagnóstico y establecer si el episodio tendrá consecuencias sobre sus próximas actividades.