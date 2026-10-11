Entonado tras el triunfo en el clásico, un encumbrado Belgrano visita a Racing en Avellaneda

FOTO: "El Pirata" va por un buen resultado en Avellaneda.

FOTO: "El Pirata" va por un buen resultado en Avellaneda.

Belgrano buscará prolongar su buen momento este domingo cuando visite a Racing en Avellaneda, por la Fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19.15 en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, con transmisión de Cadena 3.

"El Pirata" llega entonado tras quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres, un triunfo que fortaleció su posición en la tabla y lo mantiene segundo en su zona. El equipo de Alberdi intentará aprovechar ese envión anímico para sumar fuera de casa y seguir prendido en los primeros puestos.

Del otro lado estará Racing, que atraviesa un semestre irregular y ocupa el 13° lugar de su grupo. "La Academia" buscará hacerse fuerte ante su público y recuperar terreno en el campeonato.

Con realidades diferentes, ambos equipos se enfrentarán en Avellaneda en un duelo que pondrá a prueba el presente de Belgrano y las necesidades del conjunto local.

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