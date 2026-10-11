Entonado tras el triunfo en el clásico, un encumbrado Belgrano visita a Racing en Avellaneda
El partido se disputa desde las 19.15 en el Cilindro. "El Pirata", que viene de vencer a Talleres, marcha segundo en su zona. "La Academia", de flojo semestre, está 13°. Transmite Cadena 3.
11/10/2026 | 13:37Redacción Cadena 3
FOTO: "El Pirata" va por un buen resultado en Avellaneda.
FOTO: "El Pirata" va por un buen resultado en Avellaneda.
Belgrano buscará prolongar su buen momento este domingo cuando visite a Racing en Avellaneda, por la Fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19.15 en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, con transmisión de Cadena 3.
"El Pirata" llega entonado tras quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres, un triunfo que fortaleció su posición en la tabla y lo mantiene segundo en su zona. El equipo de Alberdi intentará aprovechar ese envión anímico para sumar fuera de casa y seguir prendido en los primeros puestos.
Del otro lado estará Racing, que atraviesa un semestre irregular y ocupa el 13° lugar de su grupo. "La Academia" buscará hacerse fuerte ante su público y recuperar terreno en el campeonato.
Con realidades diferentes, ambos equipos se enfrentarán en Avellaneda en un duelo que pondrá a prueba el presente de Belgrano y las necesidades del conjunto local.
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Lectura rápida
¿Qué equipo visita a Racing?
Belgrano visita a Racing en Avellaneda.
¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El partido se jugará este domingo a las 19.15.
¿Dónde se jugará el encuentro?
En el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.
¿Cuál es el estado actual de Belgrano?
Belgrano llega tras ganar el clásico cordobés frente a Talleres y ocupa el segundo lugar en su zona.
¿Cómo está Racing en el torneo?
Racing ocupa el 13° lugar de su grupo y busca mejorar su rendimiento ante su público.