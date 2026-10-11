Trump anuncia alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania con efecto inmediato

FOTO: Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania.

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este domingo un acuerdo entre Rusia y Ucrania para cesar los ataques a la infraestructura energética, en un esfuerzo por mitigar las hostilidades.

A través de su plataforma Truth Social, Trump indicó que el alto el fuego tendría "efecto inmediato" y lanzó una advertencia a ambas partes: "No lo rompan".

Este anuncio se produjo luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestara su disposición a detener los ataques a las refinerías rusas si Moscú cesaba los bombardeos sobre la red energética ucraniana, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

"Cualquier paso de desescalada debe ser recíproco y respaldado por garantías reales", exigió Zelenski en X, donde también responsabilizó a Rusia por el inicio del conflicto bélico.

La declaración de Trump siguió a un nuevo cruce de declaraciones con Kiev. El sábado, el republicano afirmó que Ucrania necesitaba un nuevo presidente y criticó a Zelenski por no lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, respondió que el presidente cuenta con el apoyo de la ciudadanía y que corresponde a los ciudadanos decidir quién debe liderar el país.

Las tensiones se intensificaron también por el aumento de los precios internacionales de la energía. Trump vinculó el encarecimiento del combustible con los ataques ucranianos a instalaciones rusas, mientras que Zelenski atribuyó el incremento a la guerra en Medio Oriente.

Además, el mandatario estadounidense había acordado con el presidente ruso, Vladímir Putin, medidas relativas a la compra de petróleo ruso, las cuales fueron cuestionadas tanto por Kiev como por gobiernos europeos.

A pesar del anuncio, los combates continuaron en diversas áreas del conflicto. Ucrania reportó un ataque ruso en Zaporiyia que resultó en 23 muertos, incluidos cuatro niños, mientras que un ataque ucraniano con drones dañó un centro de datos de la empresa rusa Yandex.

Hasta el momento, el comunicado de Trump no proporciona detalles sobre los mecanismos de supervisión del alto el fuego ni sobre las garantías necesarias para asegurar su cumplimiento.