El Niño: un fenómeno que impactará en la economía de América Latina y el Caribe

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- El Niño, un fenómeno climático que altera drásticamente las condiciones meteorológicas, tendrá un impacto significativo en la economía global, especialmente en América Latina y el Caribe. Así lo afirmó el climatólogo chileno Patricio González Colville durante una reciente entrevista.

"El evento El Niño afecta a la globalidad de la economía. Su principal impacto es alterar en forma extrema tanto las lluvias, inundaciones o sequías, como las temperaturas, olas de calor extremas, con máximas superiores a los 38 grados Celsius por varios días," destacó González Colville.

El especialista en climatología subrayó que la agricultura de frutales y cereales depende de condiciones climáticas moderadas. Por lo tanto, el efecto más notable se manifestará en las pérdidas agrícolas y en el acceso al agua, lo que afectará a las comunidades más vulnerables.

"Muchas comunidades verán mermadas sus cosechas para su alimentación y los mercados elevarán los precios de los productos básicos, ante la escasez; estas elevarán sus niveles de pobreza al no poder vender excedentes y verse limitado su acceso al agua para riego. El desempleo es otro factor importante; muchas comunidades trabajan en el rubro agrícola que puede verse obligado a reducir los contratos ante la inseguridad y vulnerabilidad futura del clima," lamentó.

El profesor e integrante del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca indicó que el actual desarrollo de El Niño se encuentra en una categoría de "fuerte" y se prevé que evolucione a "extraordinario" entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Solo hubo cuatro "eventos extraordinarios" desde que se registran datos de la temperatura superficial del mar en el "Área 3.4", un área crucial del océano Pacífico ecuatorial central utilizada por los científicos para definir el fenómeno: 1982, 1997, 2015 y el actual 2026.

"La principal diferencia, con los anteriores, es que el actual evento ya alcanzó valores de 29,5 grados Celsius en agosto. Esta temperatura, en los años anteriores de El Niño, las registraban entre noviembre y diciembre," advirtió González Colville.

Asimismo, el especialista subrayó que Centroamérica enfrenta un escenario climático "complejo" debido al desarrollo de El Niño en 2026, donde la preocupación se centra en el "corredor seco", que abarca el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica.

"El evento El Niño genera sequías extremas en esta área geográfica. Se estima que 11 millones de personas que dependen casi exclusivamente de la agricultura familiar, con cultivos como el maíz y el frijol, se les vea restrictivo el acceso al agua. Por lo anterior la presencia del evento de El Niño de características extraordinarias amenaza con agravar la crisis alimentaria en esta región," aseveró.

Aclaró que hay 43 millones de personas que están subalimentadas en América Latina y el Caribe y los impactos de ese evento "pueden agravar" la situación en países como Colombia, donde olas de calor y "sequías extremas dañen la economía agraria del país."

"El caso más grave puede producirse en Brasil, donde las sequías y escasez hídrica en la Amazonia pueden producir incendios forestales incontrolables, en el llamado 'pulmón de oxígeno del planeta'," apuntó.

"Si se analizan anteriores eventos de El Niño, se puede observar que los países de América Latina suelen sufrir los mayores impactos. Su economía se basa fundamentalmente en la exportación de productos agrícolas, los cuales pueden sufrir daños por efectos de calor intenso o lluvias en etapas fenológicas sensibles en primavera. Lo anterior podría generar menos retornos económicos a los países. También se importan muchos alimentos desde el exterior," añadió.

A su vez, González Colville enfatizó que el cambio climático está exacerbando los efectos de El Niño.

"Desde el año 2000 en adelante la temperatura de la tierra ha superado, durante algunos meses, los 1,5 grados Celsius sobre el promedio preindustrial (1850-1900). Cuando se han producido eventos cálidos El Niño, como el 2025, 2023 y el actual 2026, se suma no solo el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial central, sino que se adiciona una atmósfera más cálida," indicó.

"Todo indica que el planeta ya pasó el punto de no retorno en cuanto a esta nueva fase en la cual la 'normalidad' dejó de ser un concepto climático permanente."