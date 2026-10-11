Airbag hizo vibrar al Gigante de Alberdi con un show de casi tres horas y un guiño al cuarteto

Airbag hizo vibrar anoche la cancha de Belgrano con un show arrollador, entradas agotadas y una puesta en escena a la altura de las grandes bandas de rock de estadios.

Durante casi tres horas, los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli repasaron sus grandes éxitos en un recital que incluyó 38 canciones, una producción impactante y un guiño especial a la música cordobesa: Patricio interpretó "Amor clasificado", el clásico de Rodrigo, en el piano.

Uno de los elementos más llamativos del espectáculo fue un avión que formó parte de la puesta en escena, el mismo recurso que la banda utilizó en Vélez y que llevará al estadio de River Plate el próximo 31 de octubre.

Con una convocatoria masiva y una propuesta cada vez más ambiciosa, Airbag reafirma su lugar entre las grandes bandas del rock argentino y consolida su crecimiento en la escena internacional.

Los Sardelli pisan cada vez más fuerte en los estadios y demuestran que su conexión con su público fiel no deja de crecer.

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