Música, danzas e historias: un viaje al mundo árabe llega a Córdoba

La música como puente entre culturas. Al Hákima Ensamble pasó por los estudios de Cadena 3 para presentar “Al Mundo Árabe en canciones”, una propuesta que invita a descubrir la riqueza de las culturas árabes a través de melodías, danzas, historias y leyendas. El espectáculo será este lunes 12 de octubre en Quality Teatro, en Córdoba.

“Hacemos conciertos con música y mucho relato. Tratamos de romper la barrera del idioma: se transmite en tiempo real la letra de la canción y el público sabe de qué habla, a qué le hablan los árabes”, explicó Ismael Elías Adriss, director del ensamble.

La experiencia propone un recorrido por distintos repertorios, estilos y danzas, con traducciones en tiempo real para que el público pueda comprender las canciones y acercarse a las historias que transmiten. La intención también es mostrar la diversidad cultural del mundo árabe, más allá de los estereotipos y de las expresiones más conocidas de la danza oriental.

“También habrá algo de comida árabe y, en el Día de la Danza, contaremos con danzas atípicas, las menos conocidas”, adelantó Adriss.

Un viaje musical por distintas culturas

Durante la visita a Cadena 3, los músicos compartieron instrumentos tradicionales, entre ellos el derbake, un tambor de copa característico de la música árabe, y el oud, un instrumento de cuerda considerado una de las piezas emblemáticas de esa tradición musical.

“La música viaja hacia distintas culturas. Hay muchos relatos de por medio. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos de dónde viene el nombre Córdoba, mucha gente no lo sabría. Contaremos su historia y muchas otras, adornadas con música”, señaló el director.

Al Hákima —expresión árabe que significa “la sabia” o “la docta”— nació en Córdoba en 2017. Actualmente cuenta con 11 integrantes y adapta su formación según las características de cada presentación.

Adriss también destacó el valor cultural y personal del proyecto. “Muy pocos integrantes del grupo tienen raíces árabes. Para mí, que soy descendiente, es un orgullo enorme, porque les inserté el bichito de la curiosidad por la música árabe y su cultura. Para mí es hermoso que lo hagan y tan bien”, expresó.

Una experiencia para escuchar, aprender y compartir

“Al Mundo Árabe en canciones” propone un formato de café concert, con música en vivo, imágenes, relatos, danzas y participación del público. La propuesta se completa con una opción gastronómica especialmente preparada para acompañar la velada.

La presentación será este lunes 12 de octubre en Quality Teatro. Las entradas pueden consultarse a través de los canales oficiales del espacio.

Entrevista de "Amamos los Domingos"