Cerúndolo pierde ante Mensik y se despide del Masters de Shanghái sin argentinos

Buenos Aires, 11 octubre (NA) — El tenista argentino Francisco Cerúndolo (21°) sufrió una derrota en tres sets ante el checo Jakub Menšík (13°) en la tercera ronda del Masters de Shanghái, quedando así sin representantes argentinos en el torneo.

Cerúndolo, que había logrado una victoria el viernes frente al ruso Roman Safiullin, cayó por 6-3, 3-6 y 6-2 tras una intensa hora y 58 minutos de juego.

El encuentro comenzó favorable para el checo, quien se adueñó de la primera manga gracias a un quiebre logrado en el cuarto game.

En el segundo set, Cerúndolo mostró una notable recuperación, logrando quebrar el saque de Menšík en el octavo game y cerrando el set con su servicio, lo que le permitió igualar el partido.

Sin embargo, en el set decisivo, Menšík salió más concentrado y capitalizó los errores del argentino, asegurando su victoria con dos quiebres.

De este modo, el checo avanzó a los octavos de final del octavo Masters 1000 de la temporada, donde se enfrentará al francés Arthur Gea, quien sorprendió al eliminar al estadounidense Ben Shelton (3.º).

Este triunfo también marca el primer enfrentamiento ganado por Mensik ante Cerúndolo, ya que el argentino había ganado los tres encuentros previos (Beijing 2024, Madrid 2025 y Beijing 2026).

Con este resultado, ya no hay argentinos en el Masters de Shanghái, ya que este sábado Tomás Etcheverry (28°), Sebastián Báez, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli fueron eliminados en sus respectivos partidos de segunda ronda.

En el ámbito de los favoritos, se destacó el triunfo del alemán Alexander Zverev (1°), quien venció al francés Quentin Halys en tres sets y se acerca a asegurar el primer puesto del ranking mundial al final de la temporada.