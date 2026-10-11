En vivo

Flash F1

Especial Singapur

Argentina

En vivo

Flash F1

Especial Singapur

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cerúndolo pierde ante Mensik y se despide del Masters de Shanghái sin argentinos

El tenista argentino Francisco Cerúndolo no pudo avanzar en el Masters de Shanghái, cerrando una floja participación de los representantes nacionales en este torneo.

11/10/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Floja actuación de los argentinos en Shanghái.

FOTO: Floja actuación de los argentinos en Shanghái.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 11 octubre (NA) — El tenista argentino Francisco Cerúndolo (21°) sufrió una derrota en tres sets ante el checo Jakub Menšík (13°) en la tercera ronda del Masters de Shanghái, quedando así sin representantes argentinos en el torneo.

Cerúndolo, que había logrado una victoria el viernes frente al ruso Roman Safiullin, cayó por 6-3, 3-6 y 6-2 tras una intensa hora y 58 minutos de juego.

El encuentro comenzó favorable para el checo, quien se adueñó de la primera manga gracias a un quiebre logrado en el cuarto game.

En el segundo set, Cerúndolo mostró una notable recuperación, logrando quebrar el saque de Menšík en el octavo game y cerrando el set con su servicio, lo que le permitió igualar el partido.

Sin embargo, en el set decisivo, Menšík salió más concentrado y capitalizó los errores del argentino, asegurando su victoria con dos quiebres.

De este modo, el checo avanzó a los octavos de final del octavo Masters 1000 de la temporada, donde se enfrentará al francés Arthur Gea, quien sorprendió al eliminar al estadounidense Ben Shelton (3.º).

Este triunfo también marca el primer enfrentamiento ganado por Mensik ante Cerúndolo, ya que el argentino había ganado los tres encuentros previos (Beijing 2024, Madrid 2025 y Beijing 2026).

Con este resultado, ya no hay argentinos en el Masters de Shanghái, ya que este sábado Tomás Etcheverry (28°), Sebastián Báez, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli fueron eliminados en sus respectivos partidos de segunda ronda.

En el ámbito de los favoritos, se destacó el triunfo del alemán Alexander Zverev (1°), quien venció al francés Quentin Halys en tres sets y se acerca a asegurar el primer puesto del ranking mundial al final de la temporada.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién perdió en Shanghái?
Francisco Cerúndolo perdió ante Jakub Menšík en la tercera ronda del Masters de Shanghái.

¿Qué resultado tuvo el partido?
Cerúndolo cayó por 6-3, 3-6 y 6-2 tras casi dos horas de juego.

¿Cuántos argentinos quedan en el torneo?
No quedan argentinos en el Masters de Shanghái tras las derrotas de varios tenistas.

¿Quién es el próximo rival de Menšík?
Menšík se enfrentará al francés Arthur Gea en octavos de final.

¿Qué destacado triunfo hubo en el torneo?
Alexander Zverev ganó su partido y se acerca a terminar el año como número 1 del mundo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf