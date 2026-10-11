FOTO: Pronóstico en Buenos Aires: arranque frío con marcas bajo 10°C y gradual retorno de la primavera

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- Se anticipa una semana que comenzará fresca, pero que con el paso de los días volverá a su clima primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas mínimas iniciarán por debajo de los 10 grados, aunque se espera que progresivamente se instalen en los dos dígitos, mientras que las máximas oscilarán alrededor de los 20 grados.

El SMN no ha emitido hasta el momento alertas sobre probabilidad de lluvias, a pesar del cielo gris que podría observarse; sin embargo, prácticamente no se anticipan jornadas soleadas.

Para este domingo se prevé cielo mayormente nublado y vientos del sudeste rotando al este, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17, lo que lo convierte en el día más frío de la semana.

El lunes se espera cielo mayormente nublado, vientos del este cambiando al sudeste y las temperaturas oscilarán entre 10 y 17 grados.

Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste y los termómetros se ubicarán entre 11 y 18 grados.

El miércoles también se anticipa cielo mayormente nublado y vientos del noreste rotando al este, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 18.

Ya el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este y las temperaturas oscilarán entre 14 y 18 grados.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre 14 y 19 grados, lo que lo hará uno de los días "más agradables" de la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del este cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19, convirtiéndose en otra de las jornadas "agradables" de la semana.