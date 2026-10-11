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Desarticulan un laboratorio que desbloqueaba celulares en Saavedra: más de 130 dispositivos secuestrados

La Policía de la Ciudad realizó un operativo en Saavedra, donde se secuestraron más de 130 dispositivos y componentes. La investigación se originó a partir de una publicación en línea.

11/10/2026 | 09:40Redacción Cadena 3

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Desarticulan un laboratorio que desbloqueaba celulares en Saavedra: más de 130 dispositivos secuestrados

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Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- Un laboratorio de desbloqueo de pantallas de celulares fue desbaratado y más de 130 dispositivos y partes de equipos fueron secuestrados, durante un allanamiento en el barrio porteño de Saavedra.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad en una casa de una planta, en cuyo interior funcionaba el taller ilegal.

La investigación se inició a partir de recorridas de ciberprevención del personal de esa división, hallando una publicación en una plataforma digital, en la que se ofrecía servicios para eludir el bloqueo de activación de celulares, mediante los procedimientos conocidos como "bypass" o "salto de iCloud", en infracción a la Ley 25.891, que regula la comercialización de servicios y equipos de comunicaciones móviles.

Luego de trabajos de campo y análisis de registros aportados por la plataforma digital, con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 11, de Gerardo Pollicita, el Juzgado Federal 5, a María Eugenia Capuchetti, Secretaría 9, ordenó el allanamiento.

En el lugar los oficiales hallaron 61 celulares, 75 partes de equipos informáticos, entre ellos una desbloqueadora "Sigma", pendrives, discos externos y cuatro notebooks, todo lo cual fue secuestrado, en tanto el responsable quedó a disposición del Juzgado.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Saavedra?
Desarticularon un laboratorio ilegal de desbloqueo de celulares, secuestrando más de 130 dispositivos.

¿Quién llevó a cabo el operativo?
El procedimiento fue realizado por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad.

¿Cómo se inició la investigación?
Se originó a partir de una publicación en línea que ofrecía servicios para eludir bloqueos de celulares.

¿Qué se encontró durante el allanamiento?
Se hallaron 61 celulares, 75 partes de equipos informáticos y otros dispositivos en el taller ilegal.

¿Quién está a cargo de la causa?
La investigación está bajo la supervisión de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 11 y el Juzgado Federal 5.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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