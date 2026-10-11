Colapinto sufrió una falla técnica en su Alpine y debió abandonar en el GP de Singapur

FOTO: El pilarense va por la remontada.

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El piloto argentino Franco Colapinto abandonó este domingo en el GP de Singapur de la Fórmula 1 tras sufrir una falla técnica en su Alpine.

El monoplaza tuvo problemas en la transmisión y el pilarense no pudo continuar con la carrera, que viene liderando Max Verstappen.

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