Colapinto sufrió una falla técnica en su Alpine y debió abandonar en el GP de Singapur
La competencia se desarrolla desde las 9 en el circuito urbano de Marina Bay. El pilarense tuvo problemas en la transmisión de su monoplaza.
11/10/2026 | 10:08Redacción Cadena 3
FOTO: El pilarense va por la remontada.
El piloto argentino Franco Colapinto abandonó este domingo en el GP de Singapur de la Fórmula 1 tras sufrir una falla técnica en su Alpine.
El monoplaza tuvo problemas en la transmisión y el pilarense no pudo continuar con la carrera, que viene liderando Max Verstappen.
En desarrollo
Lectura rápida
¿Quién tuvo una actuación complicada en Singapur?
El argentino Franco Colapinto tuvo una actuación complicada en la clasificación del Gran Premio de Singapur.
¿Quién logró la pole position?
La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
¿Qué sucedió en la clasificación de Colapinto?
Colapinto avanzó bien en la Q1, pero tuvo malas vueltas en la Q2 y estuvo cerca de un accidente.
¿Por qué comenzará Colapinto decimoquinto?
Colapinto terminó decimosexto, pero avanzó un lugar por la sanción de George Russell (Mercedes).
¿Quién tuvo una buena clasificación en Alpine?
El francés Pierre Gasly tuvo una buena clasificación, logrando el séptimo lugar en la largada.