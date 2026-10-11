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Rosario tendrá una semana con cielo mayormente nublado y máximas de 21 grados

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas mínimas de entre 8 y 14 grados para los próximos días, con baja probabilidad de precipitaciones.

11/10/2026 | 10:37Redacción Cadena 3 Rosario

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Los días nublados van a predominar durante la semana.

FOTO: Los días nublados van a predominar durante la semana.

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Rosario tendrá una semana con predominio de cielo mayormente nublado y temperaturas máximas que llegarán a los 21 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este domingo se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 19. La probabilidad de precipitaciones es del 10%.

El lunes continuará el cielo nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 18 grados. Para el martes se prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 20, con cielo mayormente nublado.

El miércoles y el jueves serán los días con las temperaturas máximas más elevadas del período, con registros previstos de 21 grados. Las mínimas serán de 11 y 14 grados, respectivamente, y se mantendrá el cielo mayormente nublado.

Hacia el final de la semana, el pronóstico indica máximas de 19 grados tanto para el viernes como para el sábado. Las mínimas previstas serán de 14 grados, con cielo mayormente nublado el viernes y el sábado.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el 10% durante la mayor parte de la semana. Para el sábado, en tanto, el pronóstico no contempla precipitaciones.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario esta semana? Se prevé cielo mayormente nublado y temperaturas máximas de hasta 21 grados.

¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se esperan las temperaturas más altas? Las temperaturas más altas, de 21 grados, se esperan el miércoles y el jueves.

¿Dónde se está pronosticando este clima? Este clima se está pronosticando para Rosario, Argentina.

¿Por qué se menciona la probabilidad de lluvias? La probabilidad de lluvias se menciona para indicar que se mantendrá en el 10% durante la mayor parte de la semana.

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