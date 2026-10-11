Argentina y Brasil: un vínculo económico sólido en medio de tensiones políticas

Buenos Aires, 11 de octubre (NA) -- La rivalidad histórica y las tensiones políticas entre Argentina y Brasil no han logrado afectar la robusta relación económica entre ambos países. A pesar de los enfrentamientos verbales y las diferencias ideológicas entre sus presidentes, el intercambio comercial sigue fortaleciéndose bajo el lema de que "los negocios son negocios".

Las empresas que operan entre ambos países priorizan el intercambio y su expansión, independientemente de la situación política. Este fenómeno se ha mantenido a pesar de la inminente elección presidencial en Brasil, donde el actual mandatario Luiz Inácio "Lula" Da Silva se enfrenta a Flávio Bolsonaro, quien tiene una alta probabilidad de ganar en el balotaje.

La relación económica ha demostrado ser resiliente, incluso en un contexto de alta tensión política. El intercambio comercial alcanzó los 29.000 millones de dólares en el último año, un incremento significativo considerando la hostilidad entre Milei y Lula, aunque todavía por debajo del récord de 40.000 millones de dólares registrado en 2011.

Brasil se mantiene como el principal socio comercial de Argentina. En 2025, Argentina exportó a Brasil 11.757 millones de dólares e importó 17.286 millones, lo que resultó en un déficit de 5.529 millones de dólares para el país gobernado por Milei. Sin embargo, en 2026, el déficit se redujo a 1.635 millones de dólares en los primeros ocho meses, comparado con más de 4.100 millones en el mismo período del año anterior.

Durante el primer semestre de 2026, el 13% de las exportaciones argentinas se dirigieron a Brasil, mientras que el 22% de las importaciones provinieron del gigante sudamericano. A pesar de la retórica política, el comercio continúa en marcha, mostrando que la relación empresarial tiene una autonomía considerable frente a las tensiones políticas.

Es importante destacar que, aunque Argentina es el principal socio comercial de Brasil en América Latina, Brasil tiene otros socios comerciales más significativos a nivel global, siendo China su mayor socio, seguido por Estados Unidos.

El Mercosur, que incluye a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, se estableció formalmente en 1991 con la intención de fomentar la cooperación económica y política, dejando atrás las rivalidades históricas. Desde entonces, el comercio ha crecido notablemente, pasando de 6.000 millones de dólares en 1993 a cerca de 30.000 millones en 2025.

A pesar de los altibajos, la dinámica comercial ha prevalecido más allá de las crisis políticas. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (CAMBRAS) ha enfatizado que, aunque las diferencias políticas pueden influir en el clima de negocios, la relación empresarial es robusta y se mantiene a largo plazo.

Expertos en relaciones internacionales, como José Gustavo Pérego, han señalado que la relación comercial trasciende las tensiones políticas, destacando que la independencia de las economías de ambos países ha permitido que el comercio continúe incluso en períodos de desacuerdo.

En conclusión, el futuro de la relación entre Argentina y Brasil dependerá de los resultados de las elecciones en Brasil, pero, independientemente del ganador, el comercio bilateral seguirá siendo una prioridad. La historia muestra que las cadenas productivas y los intereses comerciales son más fuertes que las diferencias políticas, reafirmando el paradigma de que "los negocios son negocios".