Brasil se prepara para un balotaje decisivo entre Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva

Buenos Aires, 11 de octubre (NA) -- La primera vuelta de las elecciones en Brasil sorprendió a muchos, tanto a sus seguidores como a quienes observan desde la distancia.

El candidato de derecha Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL) logró un 47,03% de los votos, superando al actual presidente de centroizquierda Luiz Inácio "Lula" Da Silva (Partido de los Trabajadores, PT), que alcanzó el 45,16%. Esta diferencia de 1,87% representa aproximadamente 2,2 millones de votos, un resultado que dejó perplejas a las encuestas, que no anticipaban tal desenlace. La victoria de este senador de 45 años, que hasta ahora no era el miembro más destacado de su familia en la política, abre una nueva etapa para Brasil, la principal potencia de Sudamérica.

El clímax electoral de Flávio Bolsonaro había sido en 2018, cuando obtuvo su banca en la Cámara Alta representando al Partido Social Liberal (PSL) con 4,3 millones de votos (31%). Ahora, ha multiplicado esa cifra, alcanzando 56 millones de votos, superando no solo a Lula, sino también a su padre, Jair Bolsonaro, quien en la primera ronda de 2022 había conseguido 5 millones menos, quedando en segundo lugar.

Actualmente, Flávio Bolsonaro tiene claras posibilidades de ganar el balotaje que se celebrará el 25 de octubre. Analistas estiman que sus chances superan el 70%. En caso de triunfar, podría convertirse en un nuevo líder de la derecha regional, con similitudes a figuras como Javier Milei en Argentina y referenciado en el modelo estadounidense de Donald Trump.

A pesar de su éxito, Flávio Bolsonaro también adquiere una relevancia política que podría superar a su padre, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por su condena de 27 años por el intento de golpe de Estado contra Lula el 8 de enero de 2023. Además, su hermano, Eduardo Bolsonaro, se encuentra prófugo en Estados Unidos tras recibir una sentencia de 4 años de prisión.

El impulso de Flávio en la primera vuelta fue inesperado y su potencial victoria en la segunda ronda podría alterar el escenario político de la región, dado el peso que tiene Brasil. Las encuestas, por su parte, fueron una de las grandes derrotadas, ya que, aunque se aproximaron al 45% que obtuvo Lula, se quedaron cortas con el 47% de Flávio.

Algunos analistas sugieren que pudo haber un "voto vergonzante" hacia Bolsonaro, lo que provocó un subregistro en las encuestas. La polarización política en Brasil es extrema: el 92% de los votos se concentraron en estos dos candidatos, dejando prácticamente fuera a las otras 11 opciones.

En caso de ser elegido, se anticipa que Flávio Bolsonaro buscará el indulto o amnistía para sus familiares y podría intentar un juicio político contra los miembros del STF que los condenaron. Sin embargo, necesitará una mayoría especial en el Poder Legislativo, que se espera que esté fragmentado.

El peso del conservadurismo en el Congreso brasileño aumentará considerablemente, lo que plantea interrogantes sobre la posible disputa de liderazgos entre padre e hijo, ya que Brasil no puede sostener un poder bicéfalo, según algunos analistas.

Las encuestas post primera vuelta indican que Flávio Bolsonaro tiene un 52% de intención de voto frente al 48% de Lula, una tendencia que podría influir en el balotaje.

Los resultados de las urnas dejaron importantes claves sobre la elección del 4 de octubre y las proyecciones para el futuro. Flávio Bolsonaro no solo obtuvo 5 millones más de votos que su padre, sino que ganó en más Estados y municipios. En total, logró 14 Estados y el Distrito Federal, arrebatando 719 municipios más a Lula.

Por su parte, Lula perdió 3,7 millones de votos en comparación con la primera vuelta de 2022, sufriendo la fuga de votos en 25 de los 27 Estados, incluyendo dos en los que había ganado anteriormente: Tocantins y Minas Gerais. Este último es crucial, ya que quien gana en Minas Gerais generalmente se lleva la presidencia.

El PT y Lula enfrentan un desgaste por años en el poder, sumado a problemas económicos que afectan a las familias, la inseguridad y la violencia en las calles. Estos factores han favorecido el mensaje de mano dura de Flávio Bolsonaro, que se asemeja al modelo represivo de Nayib Bukele en El Salvador.

A pesar de que la tasa de homicidios en Brasil fue la más baja desde 2012, sigue siendo considerablemente más alta que en Argentina, lo que alimenta el discurso pro-armas de los Bolsonaro y su atractivo electoral. Además, se observa una ola de derrotas de los oficialismos en Sudamérica, donde de las últimas 15 elecciones, 13 fueron ganadas por opositores de derecha.

De aquí a las elecciones del 25 de octubre, ambos candidatos buscarán atraer a los votantes que apoyaron a otros candidatos, así como a aquellos que no se presentaron a votar. La tarea se presenta más sencilla para Flávio Bolsonaro, quien se encuentra más cerca del 50% y tiene una mayor sintonía ideológica con los votantes de otros candidatos de derecha.

En contraste, Lula enfrenta un desafío mayor, ya que necesita reclutar apoyos entre los 33 millones de ciudadanos que se ausentaron en la primera vuelta, una tarea complicada. El escenario se perfila para una segunda vuelta que podría cambiar el futuro no solo de Brasil, sino de toda Latinoamérica y el mundo.