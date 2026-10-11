Tabaquismo en adolescentes: nuevos desafíos y métodos de prevención frente a alternativas emergentes

Buenos Aires, 11 de octubre (NA) -- El tabaquismo es una enfermedad adictiva y prevenible. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco afecta casi todos los órganos del cuerpo y provoca cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, problemas pulmonares, reducción de la fertilidad, debilitamiento del sistema inmunitario y muerte prematura.

Un informe del Hospital de Clínicas de la UBA, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, revela que, aunque ha disminuido el consumo de cigarrillos en las últimas décadas, esto no se traduce en una reducción proporcional de la dependencia a la nicotina.

El Dr. Raúl Mejía (M.N. 62.123), médico consultor de la División de Medicina Interna General del hospital, explicó: "Desde el año 2000 hasta hoy, se ha observado un descenso en el consumo de cigarrillos, pasando de aproximadamente el 35% al 22,6% en 2018. Además, un estudio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) indica que las personas más jóvenes tienen menores probabilidades de fumar."

Sin embargo, el descenso del consumo de cigarrillos no implica una disminución equivalente de la dependencia a la nicotina. "La aparición de vapeadores y bolsas de nicotina demuestra que, aunque el consumo de cigarrillos combustibles ha bajado, el uso de otros productos con nicotina ha aumentado. Esto puede mantener o incluso incrementar la proporción de personas que desarrollan dependencia," advirtió Mejía.

La OMS sostiene que el consumo de tabaco y la exposición al humo son causas principales de cáncer y enfermedades cardiovasculares, provocando más de 8 millones de muertes anuales en el mundo.

En Argentina, el 30% de los adolescentes de entre 14 y 17 años afirma haber probado los vapeadores y el 20% de ellos los utilizó el año pasado, según datos de CEDES. "A pesar de no quemarse papel y otros componentes, los vapeadores no son inofensivos, ya que causan daño a los pulmones y fomentan la adicción a la nicotina," sostuvo Mejía.

El uso de bolsas de nicotina también ha crecido, las cuales contienen nicotina sintética o derivada del tabaco y están disponibles en diferentes sabores. El Dr. Gabriel Arcidiacono (M.N. 117.135), jefe de Toxicología del hospital, comentó: "Aunque no hay combustión, la nicotina sigue siendo adictiva y puede afectar el corazón y la salud bucal, y algunas bolsas pueden contener metales pesados y sustancias cancerígenas."

Recientemente, la resolución 549/2026 derogó la prohibición de venta de vapeadores y bolsas de nicotina, regulando su comercialización y fiscalización.

Un estudio del Dr. Mejía encontró que los adolescentes argentinos consideran los cigarrillos armados como menos dañinos que los industriales. Las descripciones como "natural" o "libre de aditivos" contribuyen a esta percepción errónea.

Arcidiacono advirtió que "tanto los cigarrillos industriales como los armados queman tabaco a alta temperatura, liberando sustancias químicas cancerígenas que perjudican pulmones y corazón."

Contrario a la creencia de que los cigarrillos armados son más naturales, hay estudios que indican que estos pueden contener mayores niveles de nicotina y alquitrán, así como un mayor riesgo de cáncer oral, de garganta y laringe.

¿Por qué la nicotina genera adicción?

"La nicotina es el principal componente adictivo del tabaco y tiene un alto potencial adictivo. Es un alcaloide presente en diversas plantas," señaló la Dra. Sandra Braun (M.N. 76.115), médica a cargo del Consultorio de Cesación Tabáquica.

Cuando se fuma, la nicotina llega al cerebro rápidamente, activando receptores que favorecen la liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer. Con el uso repetido, el cerebro se adapta a la nicotina y necesita mantener niveles específicos para evitar síntomas de abstinencia.

Así, muchas personas siguen fumando no solo para disfrutar de la nicotina, sino también para evitar el malestar que surge al dejarla. Este mecanismo contribuye a la dependencia.

El Dr. Gabriel Arcidiacono indicó que en los adolescentes, el cerebro, especialmente la corteza prefrontal, sigue en desarrollo hasta los 25 años. La nicotina actúa en receptores específicos de esta área, que están muy activos en los jóvenes.

"El consumo de nicotina es más perjudicial en adolescentes que en adultos, ya que puede afectar el desarrollo cerebral, dejando secuelas en atención, aprendizaje y control de impulsos," destacó.

La psiquiatra infanto-juvenil Silvia Ongini (M.N. 69.218) del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas subrayó la necesidad de una "alianza entre familias y escuelas" para prevenir la adicción a la nicotina en adolescentes. También resaltó la importancia de brindar información veraz a los jóvenes y de incluirlos en la investigación sobre los efectos nocivos del tabaco.

"No se trata de prohibir ni demonizar, sino de ser honestos y fomentar el pensamiento crítico. Prohibir genera barreras de comunicación que pueden ser contraproducentes. Si los adultos no creen que la nicotina es adictiva, difícilmente podrán transmitirlo," concluyó.

¿Qué sucede en el organismo cuando se deja de fumar?

Entre 3 semanas y 3 meses: mejora la capacidad respiratoria, que puede aumentar hasta un 30%.

Entre 1 y 9 meses: aumenta la capacidad de eliminar el moco y disminuyen la tos y la disnea.

Al año: el riesgo de enfermedad coronaria se reduce aproximadamente a la mitad en comparación con quienes continúan fumando.

A los 5 años: el riesgo de accidente cerebrovascular puede reducirse hasta alcanzar niveles similares a los de las personas que no fuman.

A los 10 años: el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón se reduce aproximadamente a la mitad. También disminuye el riesgo de cáncer de boca, esófago, vejiga, riñón y páncreas.

A los 15 años: el riesgo de enfermedad coronaria puede aproximarse al de una persona que nunca fumó.

Agencia NA