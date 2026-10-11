El domingo amaneció nublado y fresco en Córdoba: cómo seguirá el tiempo

FOTO: El domingo, nublado y con posibles chaparrones en la ciudad de Córdoba.

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El domingo comenzó con cielo nublado y temperaturas frescas en la ciudad de Córdoba. La mínima fue de 12,7 °C a las 6, mientras que se espera que la máxima alcance los 18 °C.

De acuerdo con el pronóstico, podrían registrarse tormentas hacia la noche, en una jornada que tendrá condiciones variables.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

La inestabilidad continuará durante los próximos días, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente entre el lunes y el miércoles.

- Lunes: máxima de 17 °C y mínima de 11 °C, con probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

- Martes: máxima de 20 °C y mínima de 14 °C. Se esperan lluvias y tormentas, principalmente por la tarde y la noche.

- Miércoles: máxima de 20 °C y mínima de 14 °C, con probabilidad de precipitaciones durante el día.

- Jueves: máxima de 21 °C y mínima de 15 °C. Podrían registrarse lluvias por la mañana y mejoraría hacia la noche.

- Viernes: máxima de 19 °C y mínima de 14 °C, con cielo parcialmente nublado.

- Sábado: máxima de 19 °C y mínima de 14 °C, con condiciones más estables y sin precipitaciones previstas.

De esta manera, la semana estará marcada por la inestabilidad y la ausencia de sol, aunque las temperaturas máximas se mantendrán entre los 17 y los 21 °C.