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El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón antes de su viaje a Argentina

El pontífice lo anunció este domingo. Se identificó en una fase temprana. La intervención quirúrgica se realizaría esta semana, con una recuperación en torno a los siete días. En principio, su visita no correría peligro.

11/10/2026 | 08:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Papa León XIV.

FOTO: Papa León XIV.

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El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo en un pulmón, detectado en una fase temprana. El anuncio se conoció este domingo, por parte del propio pontífice, durante el Ángelus.

La operación fue recomendada por los médicos y se realizaría durante esta semana. Según la información difundida, el período de recuperación rondaría los siete días

En principio, la intervención no pondría en riesgo el viaje del pontífice a la Argentina, aunque su evolución médica posterior será clave para confirmar los próximos pasos de su agenda.

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Nota en desarrollo

Lectura rápida

¿Quién será sometido a cirugía? El papa León XIV.

¿Qué tipo de intervención se realizará? Una cirugía por un nódulo en un pulmón.

¿Cuándo se realizará la operación? Durante esta semana.

¿Dónde se detectó el nódulo? En un pulmón.

¿Por qué es importante la intervención? Fue recomendada por los médicos y su recuperación determinará su agenda.

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3x1=4

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