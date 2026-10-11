Valdemar Costa Neto, el arquitecto del poder político en Brasil tras las elecciones

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- En la jornada del 4 de octubre, tras el cierre de las urnas, los medios buscaron a Flávio Bolsonaro y a Lula, pero el verdadero artífice del resultado, Valdemar Costa Neto, permaneció en la sombra. Sin conferencias de prensa ni apariciones en eventos, Costa Neto ha mantenido este perfil durante cuatro décadas y ahora se erige como el político más poderoso de Brasil.

Costa Neto es un exponente del Centrão, un conglomerado que durante tres décadas ha negociado gobernabilidad sin importar ideologías. Condenado en el escándalo del "mensalão", logró resurgir y retomar el liderazgo del Partido Liberal, una formación de mediano tamaño en el panorama político. En noviembre de 2021, tomó una decisión clave al abrir las puertas del PL a Jair Bolsonaro, un presidente que carecía de partido y que había sido rechazado por otros. Hoy, el operador más emblemático del antiguo sistema político ha logrado transformarlo desde dentro.

Para comprender la magnitud de su estrategia, es fundamental analizar las cuatro decisiones clave que tomó, todas ellas consideradas arriesgadas en su momento. La primera fue reconocer que las elecciones no eran una competencia de propuestas, sino un plebiscito sobre Lula. Mientras el PT buscaba evocar la memoria afectiva de gestiones pasadas, Costa Neto advirtió que el electorado estaba evaluando si deseaba más años de un mismo gobierno. Esta percepción se vio confirmada por los resultados: Lula vio disminuir su apoyo en 25 de las 27 unidades federativas, perdiendo incluso en estados que había ganado en 2022.

La segunda decisión fue incorporar un componente ideológico a las candidaturas, algo inusual para el Centrão, que normalmente se basa en caciques locales y financiamiento. Costa Neto optó por crear listas doctrinarias, sacrificando la previsibilidad por cohesión, logrando así una bancada que vota unida sin necesidad de sobornos.

La tercera apuesta consistió en aceptar que el bolsonarismo era la única fuerza política en ascenso en Brasil. No como un recuerdo de un gobierno anterior, sino como una identidad política activa, capaz de movilizar a un electorado joven. Un claro ejemplo de esto fue Nikolas Ferreira, quien se convirtió en el diputado más votado del país con más de tres millones de votos, en gran parte gracias a los ataques que recibió del oficialismo.

Por último, la decisión más audaz fue rechazar las alianzas con el Centrão tradicional. Al hacerlo, renunció a su propia red de aliados, prefiriendo una base legislativa fuerte y propia en lugar de una coalición presidencial que podría diluir su mensaje. Esta estrategia incluyó candidaturas destacadas y coordinaciones en estados clave, lo que permitió al PL obtener las dos bancas del Senado en Santa Catarina, Río de Janeiro y el Distrito Federal, además de compartir espacios con el Nuevo en Paraná y Río Grande do Sul.

Los resultados de esta estrategia han sido contundentes. El PL contará con 121 diputados federales, superando por primera vez las cien bancas desde 1998, y tendrá 28 senadores, lo que representa un tercio de la Cámara Alta. Además, su bloque de derecha alcanzará los 49 senadores, superando los tres quintos necesarios para modificar la Constitución.

Este poder no se limita a la cantidad de escaños. Una bancada de 28 senadores no es suficiente para gobernar, pero sí para determinar quién lo hará. Costa Neto entra en febrero de 2027 con la mayor bancada del Congreso y la capacidad de influir en decisiones clave, desde la presidencia del Senado hasta la agenda legislativa. Quien aspire a la presidencia del Senado deberá negociar con él, lo que implica cuestiones importantes como las solicitudes de impeachment contra ministros de la Corte.

Así, su influencia no depende del balotaje. Si Flávio Bolsonaro gana el 25 de octubre, Costa Neto será el presidente del partido en el poder. Si Lula triunfa, liderará una oposición con capacidad de bloqueo. Ha diseñado una posición que le permite ganar en ambas circunstancias, mostrando la diferencia entre un operador y un estratega.

La situación en Brasil no se limita a la política interna. En un país donde el Congreso controla más recursos que el Ejecutivo, el líder del partido con más escaños se convierte en un interlocutor esencial para cualquier negociación, desde acuerdos con gobiernos vecinos hasta evaluaciones de inversiones. Aunque Costa Neto no gobierna directamente, a partir de febrero estará en la mesa donde se toman las decisiones clave.

La ironía final es que el hombre que ha establecido una hegemonía ideológica en el país no es un ideólogo, sino un hábil negociador que entendió que la ideología se ha vuelto un activo electoral valioso. Aunque Flávio Bolsonaro pueda asumir el poder el 1 de enero, el control real, el que se mide en escaños y se ejerce en las decisiones políticas, ya tiene un dueño desde el pasado domingo.