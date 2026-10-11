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Cadena 3 en la F1

Colapinto corre este domingo: larga 15° en el GP de Singapur

La competencia se desarrolla desde las 9 en el circuito urbano de Marina Bay. El pilarense busca mejorar su actuación del sábado.

11/10/2026 | 08:14Redacción Cadena 3

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El pilarense va por la remontada.

FOTO: El pilarense va por la remontada.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una complicada actuación en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 el sábado y larga decimoquinto en la carrera de este domingo.

La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien este sábado también se quedó con la victoria en la carrera sprint.

La clasificación comenzó muy bien para Colapinto, ya que registró un gran tiempo para avanzar sin problemas en la Q1. Sin embargo, en la Q2 tuvo malas vueltas e incluso estuvo muy cerca de estrellarse con uno de los paredones del Circuito Urbano de Marina Bay.

De esta manera, el argentino terminó decimosexto, pero comenzará una posición por delante debido a la sanción que recibió el británico George Russell (Mercedes) por cambiar el motor y otras partes de su monoplaza.

El que sí tuvo una muy buena clasificación fue su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien logró exprimir al máximo su monoplaza para conseguir el séptimo lugar en la largada.

Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina.

Lectura rápida

¿Quién tuvo una actuación complicada en Singapur?
El argentino Franco Colapinto tuvo una actuación complicada en la clasificación del Gran Premio de Singapur.

¿Quién logró la pole position?
La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

¿Qué sucedió en la clasificación de Colapinto?
Colapinto avanzó bien en la Q1, pero tuvo malas vueltas en la Q2 y estuvo cerca de un accidente.

¿Por qué comenzará Colapinto decimoquinto?
Colapinto terminó decimosexto, pero avanzó un lugar por la sanción de George Russell (Mercedes).

¿Quién tuvo una buena clasificación en Alpine?
El francés Pierre Gasly tuvo una buena clasificación, logrando el séptimo lugar en la largada.

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