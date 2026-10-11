Rosario Central arrasó a Independiente Rivadavia y se adueña de la cima del Torneo Clausura 2026

FOTO: El histórico Marco Ruben festeja su gol, el quinto de una tarde perfecta en Rosario.

Buenos Aires, 11 de octubre (NA) – Rosario Central mostró un desempeño sobresaliente frente a Independiente Rivadavia, logrando una contundente victoria por 5-0 en la duodécima jornada del Torneo Clausura 2026.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, donde los goles del equipo local fueron anotados por el destacado Ángel Di María, quien marcó dos tantos, uno a los 11 minutos del primer tiempo y otro a los 12 del segundo. Además, Jaminton Campaz sumó otro gol en el minuto seis del complemento, mientras que los delanteros Enzo Copetti y Marco Ruben completaron la cuenta a los 24 y 29 minutos de la segunda mitad.

La situación se complicó para la visita cuando el delantero Álex Arce fue expulsado a los 40 minutos del primer tiempo, lo que dejó a Independiente Rivadavia con un jugador menos durante toda la segunda parte.

Este triunfo posiciona a Rosario Central en la primera posición de la zona B, alcanzando los 22 puntos, justo después de haber ganado la Supercopa Internacional ante Estudiantes. Por su parte, el equipo dirigido por Alfredo Berti se encuentra en el octavo lugar de la tabla, con 18 puntos y una diferencia de gol de -4, lo que complica sus posibilidades de clasificación.

En la próxima jornada, el equipo dirigido por Jorge Almirón visitará a Atlético de Tucumán el sábado 17 de octubre a las 20:00, mientras que la Lepra mendocina enfrentará a Tigre ese mismo día a las 17:30.

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Agencia NA