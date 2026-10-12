Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 12 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe presenta light rain con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 15°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sur.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento será moderado, contribuyendo a una sensación térmica similar a la temperatura real. La visibilidad se mantendrá óptima, permitiendo una buena percepción del entorno.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El martes 13 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, con light rain. El miércoles 14, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 23°, con scattered clouds. El jueves 15, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, con light rain nuevamente. Finalmente, el viernes 16, se espera una mínima de 9° y una máxima de 21°, con clear sky.