Lewis Hamilton asume la culpa tras un decepcionante sexto puesto en Singapur

Lewis Hamilton experimentó un fin de semana complicado en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde pasó de estar en el segundo lugar en la carrera sprint a finalizar en la sexta posición en la carrera principal. El piloto británico, que compite para Ferrari, fue atendido por el equipo médico de la FIA después de la competencia, debido a las duras condiciones del circuito de Marina Bay.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Hamilton se encontró en una situación desfavorable tras decidir no entrar a boxes durante un periodo de coche de seguridad virtual. Esta decisión tuvo un impacto significativo en su rendimiento, alejándolo de las posiciones de liderazgo.

A través de un comunicado, el heptacampeón del mundo evaluó su actuación y asumió que la responsabilidad de la mala clasificación era suya, a diferencia de su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien logró terminar en segundo lugar, justo detrás de Max Verstappen de Red Bull.

"Hoy no hemos conseguido el resultado que buscábamos y la culpa ha sido mía. En un circuito donde es complicado adelantar, decidí arriesgarme con un neumático medio nuevo para intentar que la estrategia de una sola parada funcionara. Desafortunadamente, el neumático medio no rindió tan bien como el blando", explicó Hamilton.

El coche de seguridad virtual fue desplegado en la vuelta 39 debido a un incidente con Lance Stroll de Aston Martin, quien se detuvo por un problema en el embrague. En ese momento, Hamilton había utilizado neumáticos blandos durante 21 giros, mientras que Leclerc llevaba 15 vueltas con neumáticos medios.

A pesar de la situación, Leclerc fue el único piloto de Ferrari que optó por entrar a cambiar neumáticos y acertó al hacer una segunda detención. Hamilton reconoció que su estrategia no había sido la correcta.

"Ha sido una lección dolorosa la de hoy, pero asumo toda la responsabilidad por las decisiones que tomé. No siempre las decisiones son acertadas, y puedo aceptar que me equivoqué. Lamento lo que sucedió, ya que el equipo trabaja arduamente cada fin de semana y quería aportar más a cambio. Seguiré trabajando duro y volveré a la carga en la próxima carrera", concluyó.