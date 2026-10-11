Milei visita Estados Unidos por quinta vez en lo que va del año
Este martes, el mandatario argentino partirá hacia Washington D. C. donde desarrollará su agenda durante tres días.
11/10/2026 | 21:32Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei durante la Argentina Week en París.
El presidente Javier Milei viajará, este martes a las 23hs., hacia Estados Unidos y será su quinta visita en lo que va del año: el destino principal es la ciudad de Washington D. C., donde llevará a cabo su agenda durante tres días.
Al día siguiente, arribará junto con su comitiva a las 9:30 (hora argentina); alrededor de las 18hs. se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, que tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil.
Posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources: pionero del petróleo norteamericano, comenzó en la industria con un negocio de transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas de Estados Unidos y transformó su país en el mayor productor mundial de crudo.
/Inicio Código Embebido/
Apoyo al Papa. El mensaje de Milei para el Papa León: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud"
El presidente deseó una pronta recuperación Santo Pontífice, quien anunció una intervención por un nódulo en el pulmón.
/Fin Código Embebido/
Por la noche, a las 20hs., el Presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global" y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.
El jueves 15, a las 11:20hs. (hora argentina), llevará a cabo una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que se dará bajo el lema: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.
Además, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su "defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica".
A las 17hs., participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington D. C..
Por la noche, a las 21hs., el Presidente partirá nuevamente un vuelo especial hacia nuestro país y llegará a la Argentina el viernes a las 8:30hs.
Lectura rápida
¿Qué hará el presidente Javier Milei en su visita a Estados Unidos? Participará en reuniones con empresarios, asistirá a la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y dará una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
¿Con quién se reunirá Javier Milei? Se reunirá con el empresario Andy Kleinman y con Harold Hamm, fundador de Continental Resources.
¿Cuándo llegará Javier Milei a Washington D. C.? Arribará el miércoles a las 9:30 (hora argentina).
¿Dónde se llevará a cabo la exposición de Javier Milei? En la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
¿Por qué recibe Javier Milei premios durante su visita? Por su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.