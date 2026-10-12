Faltan menos de 48 horas para el inicio de TechCrunch Disrupt 2026 en San Francisco

En menos de 48 horas, se abrirán las puertas de TechCrunch Disrupt 2026 en el Moscone West de San Francisco. Los interesados pueden ahorrar hasta $100 en su entrada si compran su pase antes del aumento de precios en la puerta. Además, existe la opción de adquirir un segundo pase con un 50% de descuento. La cita está programada para el 13 de octubre y se extenderá hasta el 15 de octubre.

Más de 10,000 fundadores, inversores y líderes tecnológicos se reunirán para establecer conexiones que podrían cambiar el rumbo de sus proyectos. Más de 250 oradores están listos para subir al escenario en 200+ sesiones, abarcando temas de inteligencia artificial, robótica, infraestructura, inversión y crecimiento de startups. Este evento también contará con la presencia de más de 300 startups que mostrarán sus innovaciones.

Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en el Expo Hall, donde podrán interactuar directamente con las empresas detrás de las próximas innovaciones y ver cómo las grandes ideas se convierten en productos y negocios reales. En este espacio, se destacarán las 200 mejores startups seleccionadas para el Startup Battlefield.

Los interesados en asistir deben registrar su participación lo antes posible, ya que los precios aumentarán en la puerta el 13 de octubre a las 8 a.m. PT. Se recomienda a los que han sido recientemente despedidos que aprovechen el programa Layoff to Liftoff, que ofrece un pase Expo+ por solo $75.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento que promete ser un hito en el ecosistema tecnológico. Registrate ahora para asegurar tu lugar y aprovechar las ofertas disponibles.