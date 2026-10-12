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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, Salta presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 9° y 21°. La humedad es alta y se prevén lluvias ligeras en los próximos días.

12/10/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico para el lunes 12 de octubre

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Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es del 91%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 6487 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad continuarán siendo similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan precipitaciones significativas para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 11° y 11° y máximas que alcanzarán hasta 21°. Se anticipan lluvias ligeras para el martes y el miércoles, con un clima fresco y nublado. El pronóstico indica que las temperaturas mínimas y máximas se mantendrán en un rango similar durante toda la semana.

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