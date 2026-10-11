Descubrí el delicioso brownie de matcha: una variante dulce y fácil de preparar

El brownie de matcha se presenta como una refrescante alternativa al tradicional brownie americano, donde el cacao cede su protagonismo al té verde japonés en polvo, conocido como matcha. Esta receta, adaptada para un molde rectangular de 30 x 20 cm, permite obtener aproximadamente 15 porciones, convirtiéndolo en un postre ideal para compartir.

Para resaltar el característico color verde y el sabor del matcha, la base del brownie se elabora con chocolate blanco, ya que el uso de chocolate negro o con leche podría opacar las notas del té. Una de las particularidades de esta receta es la inclusión de mantequilla avellana, que se obtiene al dorar la mantequilla hasta que adquiera un aroma similar al de las avellanas. Además, se reduce la cantidad de azúcar, dado que el chocolate blanco aporta suficiente dulzor.

El matcha se comercializa en dos grados: ceremonial y culinario. El ceremonial, que se utiliza principalmente para preparar bebidas, presenta un color verde intenso y un sabor menos amargo, lo que lo convierte en la opción preferida para la repostería, ya que asegura un color vibrante. Por su parte, el culinario, más accesible en términos de precio, también se puede utilizar en esta receta, aunque su tonalidad es algo más apagada y su sabor un poco más amargo. Ambos tipos de matcha están disponibles en tiendas especializadas y en línea.

Ingredientes para 1 unidad:

340 g Mantequilla

300 g Chocolate blanco para la base

80 g Chocolate blanco para los tropezones

45 g Té matcha

150 g Azúcar

130 g Azúcar moreno

6 uds. Huevo

180 g Harina de trigo

8 g Sal

130 g Nueces

Cómo hacer brownie de matcha

Dificultad: Fácil

Tiempo total: 4 h 15 min

Elaboración: 30 min

Cocción: 45 min

Reposo: 3 h

Para comenzar, se precalentó el horno a 160 °C y se forró el molde con papel de horno. Se picó finamente el chocolate blanco destinado a la base y se colocó en un bol grande. Las nueces, previamente tostadas, se picaron gruesas y se reservó más chocolate blanco para los tropezones. Se cortó la mantequilla en trozos y se doró en una sartén a fuego medio durante aproximadamente 15 minutos, hasta que adquirió un color ámbar y comenzó a desprender el aroma de avellana. Luego, se retiró del fuego y se dejó enfriar unos minutos.

La mantequilla dorada se vertió sobre el chocolate y se mezcló hasta obtener una crema homogénea, sin necesidad de utilizar baño maría. Posteriormente, se añadieron el azúcar blanco y el azúcar moreno, mezclando durante 2 o 3 minutos hasta que se disolvieran y la mezcla adquiriera un brillo atractivo. A continuación, se incorporaron los huevos a temperatura ambiente, mezclando suavemente para evitar que se incorporara aire, lo que podría resultar en un brownie menos denso.

Se tamizó la harina junto con el matcha y la sal, y se integró a la mezcla, utilizando una espátula hasta que no quedaran vetas visibles. Finalmente, se añadieron las nueces y los trozos de chocolate blanco. La masa se vertió en el molde y se alisó la superficie antes de hornear.

El brownie se cocinó entre 45 y 55 minutos, comenzando a verificar la cocción a partir de los 42 minutos. Un palillo introducido en el centro debía salir con migas húmedas, evitando que estuviera completamente limpio o con masa líquida. Si el palillo salía brillante, se recomendaba pinchar en otro punto para asegurarse de no haber tocado un trozo de chocolate.

Una vez horneado, se dejó enfriar durante una hora en el molde para que el centro meloso se pudiera cortar de manera limpia. Posteriormente, se desmoldó utilizando el papel y se cortó en 15 porciones, listas para servir a temperatura ambiente.

Con qué acompañar el brownie de matcha

Un café o un té caliente complementan perfectamente el amargor del matcha. Para disfrutarlo como postre, se puede añadir una bola de helado de vainilla al lado y calentar el brownie en el microondas durante 15 segundos, lo que realza su textura melosa.