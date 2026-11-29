La Portokalopita es uno de los postres más emblemáticos de la repostería griega, conocido por su irresistible combinación de sabores y su textura única. Este dulce se elabora a base de pasta filo desmenuzada, huevos, yogur, azúcar, y un toque de naranja tanto en zumo como en ralladura, que le otorgan un distintivo aroma cítrico. Su característica humedad y jugosidad se logran gracias a un almíbar de naranja y canela que se absorbe en la masa una vez horneada, resultando en un acabado tierno y dulce.

La preparación de la Portokalopita es relativamente sencilla y está al alcance de cualquier amante de la repostería. Para disfrutar de este delicioso pastel, se recomienda servirlo frío o a temperatura ambiente, y es especialmente sabroso si se acompaña de una bola de helado de vainilla. Este postre es ideal para compartir en reuniones familiares o celebraciones especiales.

Para preparar la Portokalopita, se necesitan los siguientes ingredientes para 8 personas: 250 unidades de masa filo, 1 yogur griego, 2 huevos, 145 gramos de azúcar, el zumo y la ralladura de 1 naranja, 150 mL de aceite de girasol, 1 cucharadita de levadura química, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 350 mL de agua, 125 gramos de azúcar y 1 rama de canela para el almíbar. Además, se requiere mantequilla y harina para engrasar el molde.

El proceso comienza extendiendo las láminas de pasta filo sobre la encimera para que se sequen un poco. Luego, se desmenuzan las láminas con las manos y se reservan. Para el almíbar, se calienta agua con azúcar y canela a fuego bajo hasta que el azúcar se disuelva, y se deja reposar.

En un bol, se baten los huevos con el azúcar y se agregan el yogur, el zumo y la ralladura de naranja, el aceite, la levadura y la esencia de vainilla. Posteriormente, se incorpora la pasta filo desmenuzada y se mezcla bien. Se engrasa y enharina un molde redondo desmoldable de 18 cm, y se vierte la mezcla en él. Se hornea durante 45 minutos a 180ºC.

Una vez horneado, se cuela el almíbar y se retira el pastel del horno. Se deja reposar durante 5 minutos antes de verter el almíbar lentamente, permitiendo que el pastel lo absorba. Es aconsejable dejar reposar al menos 2 horas antes de desmoldar y servir.

La Portokalopita se puede acompañar con una taza de café, rodajas de naranja, o para quienes disfrutan de los sabores más dulces, una bola de helado de vainilla o canela. Este postre no solo es un deleite para el paladar, sino que también es una excelente manera de disfrutar de la rica tradición culinaria griega.