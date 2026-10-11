Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que será operado el papa León XIV

El papa León XIV anunció que será operado en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante una revisión médica.

Este anuncio generó interrogantes sobre el procedimiento, el tiempo de recuperación y la posibilidad de que pudiera cumplir con sus compromisos previstos para las próximas semanas. "Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado", declaró el Papa desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus.

Un nódulo pulmonar es una lesión que se identifica mediante estudios por imágenes, como una radiografía o una tomografía computada. Puede tener diferentes causas y su detección no implica necesariamente que se trate de un tumor.

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Entre las posibles explicaciones se encuentran las cicatrices de infecciones anteriores, los procesos inflamatorios y otras alteraciones benignas del tejido pulmonar. Para determinar su naturaleza, los médicos evalúan características como el tamaño, la forma, los bordes y los cambios registrados en estudios anteriores.

También consideran los antecedentes clínicos del paciente y, cuando es necesario, solicitan estudios complementarios para determinar si la lesión requiere seguimiento o una intervención.

El pontífice será sometido a una cirugía toracoscópica asistida por video. Esta técnica mínimamente invasiva permite operar dentro del tórax mediante pequeñas incisiones, con una cámara e instrumentos quirúrgicos.

Durante la intervención, los médicos extraerán el nódulo y realizarán una primera evaluación del tejido mediante una biopsia por congelación. Este análisis permitirá obtener una orientación inicial sobre la naturaleza de la lesión mientras el paciente todavía está en el quirófano.

El resultado también podría ayudar a determinar si hace falta retirar más tejido pulmonar. La extensión de la cirugía depende de los hallazgos y de la evaluación del equipo médico.