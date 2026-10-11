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Médicos y odontólogos de PAMI se suman a un paro nacional de 96 horas por sus ingresos

La Asociación de Profesionales de la Salud convoca a un paro nacional de 96 horas desde el 13 hasta el 16 de octubre, exigiendo una actualización en sus ingresos ante el aumento de costos.

11/10/2026 | 20:26Redacción Cadena 3

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Médicos y odontólogos de PAMI se suman a un paro nacional de 96 horas por sus ingresos

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Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI llevarán a cabo un paro nacional de 96 horas, que se extenderá desde el martes 13 hasta el viernes 16, luego de varios meses de reclamar un significativo retraso en sus ingresos y los altos costos de los materiales utilizados en consultorios.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que exigen una actualización del monto fijo mensual que reciben por cada afiliado debido a que, al momento, los médicos de cabecera obtienen $2.700 por cada uno y reclaman elevarlo a $4.500, mientras que los odontólogos cobran $374 por paciente y piden un piso de entre $1.500 y $3.000.

Con esta medida de cuatro días completos de cese de tareas en todo el país, los profesionales denuncian que sus ingresos reales "cayeron a la mitad desde abril".

Durante las jornadas de paro, anunciaron que quedarán suspendidos todos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales e informaron que los únicos servicios garantizados serán las guardias mínimas y las recetas consideradas de urgencia médica.

Para aquellos pacientes que tengan agendado un turno en alguno de estos días, las entidades médicas recomiendan comunicarse previamente con el profesional con el que se atienden regularmente para confirmar la reprogramación de la consulta o práctica médica.

Lectura rápida

¿Qué se llevará a cabo?
Un paro nacional de 96 horas por parte de médicos y odontólogos de PAMI.

¿Quién convoca el paro?
La Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA) es la organizadora de la medida.

¿Cuándo es el paro?
El paro se realizará del 13 al 16 de octubre de 2026.

¿Dónde se llevará a cabo?
En todo el país, afectando a las consultas y servicios de PAMI.

¿Por qué se realiza?
Por el retraso en los ingresos y el aumento de costos de materiales médicos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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