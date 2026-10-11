Pérez: cuatro detenidos en un allanamiento por presunta venta de drogas

Cuatro personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en barrio Villa América, en Pérez, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes. Durante el operativo, los agentes secuestraron drogas, un arma de fuego, municiones, dineros en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

La investigación comenzó a partir de denuncias de vecinos que alertaron sobre posibles maniobras de venta de drogas en inmediaciones de Pinasco y Santiago del Estero. Según la información oficial, los testimonios también advertían sobre una actividad frecuente en el lugar y la posible presencia de armas de fuego.

A partir de esos datos, personal de la División Microtráfico del Departamento Operativo de Investigaciones Región II realizó tareas de campo en distintos días y horarios. Los agentes utilizaron un dron para observar las características del terreno y la distribución de las edificaciones antes de solicitar una orden judicial de allanamiento.

El procedimiento se llevó adelante en una propiedad ubicada en Pinasco al 2000, con la colaboración del Grupo Táctico Multipropósito y la División Canes Detectores de la PDI.

Durante el operativo, un hombre intentó escapar por la parte trasera del inmueble y fue aprehendido. En ese contexto, habría descartado un objeto que luego fue identificado como un arma de fuego. Además, los investigadores detectaron una cámara de videovigilancia en el frente de la propiedad, que podría haber sido utilizada para observar los movimientos de la zona.

Qué secuestró la Policía

Entre los elementos incautados se encuentra una pistola Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, con su cargador y 14 municiones. También se secuestraron cuatro trozos compactos de material compatible con marihuana, con un peso total de 519,7 gramos, y dos plantas de cannabis.

El procedimiento incluyó además el secuestro de siete teléfonos celulares, $280.000 en efectivo y dos motocicletas: una Honda Titán de 150 centímetros cúbicos y una Motomel Blitz de 110.

Cuatro detenidos y un adolescente trasladado

Por disposición de la fiscal Mercedes Banchio, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, fueron detenidas cuatro personas de 36, 24, 19 y 21 años. Según la información oficial, quedaron imputadas por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y encubrimiento, en concurso real.

En paralelo, intervino la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Carlos Arbares, que dispuso el traslado de un adolescente de 15 años a la Comisaría 16ª para continuar con las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.