FOTO: Clima en Buenos Aires: pronóstico para el feriado y los próximos días

Buenos Aires, 11 de octubre (NA) – El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico para la semana, destacando que el mal tiempo continuará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el organismo anunció que este feriado del lunes 12 de octubre se presentará con un cielo mayormente nublado y un 10% de probabilidad de precipitaciones por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados.

Para el martes 13, se espera un 10% de probabilidad de lluvias durante la madrugada y la mañana, manteniéndose el cielo nublado a lo largo del día. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 11 grados, mientras que la máxima será de 18 grados.

El miércoles 14 se anticipa un cielo mayormente nublado, sin posibilidades de lluvias, con mínimas de 14 y máximas de 18 grados.

El jueves 15, el pronóstico indica que comenzará con una mínima de 14 grados y una máxima de 18, también con cielo nublado y un 10% de probabilidad de lluvias en la tarde y noche, acompañado de vientos de hasta 31 km/h desde el este.

Finalmente, el viernes 16 se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados y un 10% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche.