Apple presentará su primer dispositivo inteligente para el hogar: HomeView

Apple anunció que el próximo 13 de octubre presentará su nuevo hub inteligente para el hogar, denominado HomeView. Este dispositivo, que promete revolucionar la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos inteligentes, será impulsado por Siri y contará con un chip A18 que permitirá un control fluido de las funciones del hogar.

Según informes de Bloomberg, el HomeView ha sido objeto de múltiples especulaciones en los últimos años, y finalmente se ha confirmado su nombre y fecha de lanzamiento. Este dispositivo se ofrecerá en dos versiones: una diseñada para colocarse en mesas y otra para montarse en paredes, brindando opciones para diferentes configuraciones del hogar.

Este lanzamiento marcará un hito importante para Apple en el ámbito de los dispositivos para el hogar inteligente, después de que sus esfuerzos anteriores con HomeKit y HomePod no lograran captar la atención del mercado como se esperaba. Con el HomeView, la compañía busca establecerse firmemente en este sector en crecimiento.

Además, el mismo día, se espera que Apple presente actualizaciones de otros productos, incluyendo una nueva versión del Apple TV y el HomePod mini. También se anticipa un anuncio de colaboración con LG para desarrollar un sistema de cerraduras inteligentes, termostatos y timbres para el hogar.

La industria de la tecnología está atenta a este lanzamiento, ya que podría redefinir la experiencia del hogar inteligente y consolidar a Apple como un jugador clave en este mercado.