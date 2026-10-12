Matemáticas revelan nuevos caminos en la lucha contra el Alzheimer

La investigación sobre el Alzheimer ha encontrado un aliado inesperado en las matemáticas. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Misisipi desarrolló un modelo que ilustra cómo metales comunes, como el cobre y el zinc, pueden afectar la acumulación de proteínas asociadas a esta enfermedad. Este estudio, publicado en la revista Bulletin of Mathematical Biology, abre la puerta a nuevas estrategias para prevenir la formación de placas dañinas en el cerebro.

El investigador Shantia Yarahmadian, profesor asociado en el Departamento de Matemáticas y Estadísticas de la universidad, explicó que su trabajo se centra en cómo estos metales influyen en el comportamiento de la proteína amyloid-beta, que puede agruparse y formar placas vinculadas al Alzheimer. El modelo matemático permite a los científicos explorar interacciones biológicas complejas mediante ecuaciones y simulaciones, lo que facilita la identificación de factores que afectan este proceso.

Yarahmadian destacó que "cada fenómeno biológico ocurre en el mundo físico, en el espacio y el tiempo, y implica cambios en forma, cantidad y materia". La matemática, según él, ayuda a descubrir patrones y formular hipótesis que pueden no ser evidentes solo a través de la observación. Este enfoque resulta especialmente valioso en el caso del Alzheimer, donde múltiples procesos biológicos interactúan de maneras difíciles de estudiar individualmente.

Para comprender cómo se desarrollan las placas relacionadas con el Alzheimer, el investigador creó un marco matemático que simula las reacciones químicas que ocurren cuando los metales interactúan con la amyloid-beta. La investigación mostró que los iones metálicos, que son formas cargadas de los metales, pueden influir en la acumulación de esta proteína. Además, el modelo permite explorar dos enfoques terapéuticos potenciales para interferir en la agregación de proteínas.

En lugar de depender únicamente de experimentos de laboratorio, los investigadores pueden utilizar simulaciones para investigar cómo los cambios en estas interacciones podrían afectar la formación de placas, identificando así direcciones prometedoras para futuras investigaciones. La validez del modelo se evaluó al comparar sus predicciones con mediciones de laboratorio obtenidas a través de técnicas de microscopía de fuerza atómica, que permiten estudiar estructuras a nivel microscópico.

Los resultados del modelo matemático coincidieron con los patrones observados en los experimentos, lo que sugiere que este enfoque puede ser una herramienta valiosa para investigar los mecanismos detrás de la agregación de proteínas y explorar formas de influir en este proceso. Aunque los hallazgos no establecen un tratamiento efectivo para el Alzheimer, ofrecen un nuevo enfoque para guiar estudios futuros en el laboratorio.

La motivación de Yarahmadian va más allá de los desafíos matemáticos; busca que una mejor comprensión de la biología compleja de la enfermedad conduzca a estrategias más efectivas para combatirla. "Lo que me atrajo de la investigación sobre el Alzheimer es la combinación de su profundo impacto humano y su extraordinaria complejidad biológica", concluyó.