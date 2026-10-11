La tormenta Rachel causa estragos en California con olas gigantes y evacuaciones masivas

Buenos Aires, 11 octubre (NA) – La tormenta tropical Rachel ha generado fuertes marejadas, inundaciones y graves daños materiales en la costa sur de California, Estados Unidos. Las gigantescas olas han impactado contra viviendas situadas frente al océano Pacífico y han llevado a la evacuación de numerosos residentes.

Una de las áreas más afectadas ha sido Long Beach, en el condado de Los Ángeles, donde el mar ha destruido partes de una pasarela costera de madera y ha comprometido la estabilidad de varias propiedades construidas sobre la playa.

Las imágenes desde la zona muestran enormes masas de agua impactando contra las defensas costeras, alcanzando las estructuras de las viviendas, mientras las autoridades han desplegado operativos de emergencia para proteger a la población.

De acuerdo a información de las autoridades locales, al menos ocho edificios en 13 direcciones han sido identificados como inseguros para ingresar, debido a los daños ocasionados por el oleaje y la erosión del terreno.

El fenómeno también ha impactado a Newport Beach, donde el agua ha avanzado sobre calles y sectores residenciales de la península de Balboa, lo que ha obligado a reforzar las barreras de arena y a desplegar equipos de emergencia.

La combinación de olas de gran tamaño, mareas elevadas y erosión costera previa ha agravado el impacto del temporal sobre distintas comunidades del sur de California.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha informado que Rachel ha perdido sus características tropicales durante la noche del sábado, siendo clasificada como ciclón postropical. Sin embargo, sus remanentes continúan generando lluvias intensas y condiciones meteorológicas peligrosas en sectores del sudoeste estadounidense.

Las precipitaciones han afectado también áreas del interior de California y Nevada, provocando inundaciones repentinas y complicaciones en rutas y caminos.

A pesar de que las autoridades han señalado que las inundaciones costeras del domingo fueron menos graves de lo que se había previsto, advirtieron que el fuerte oleaje y las lluvias siguen representando un riesgo para las poblaciones afectadas.

La emergencia ha evidenciado la vulnerabilidad de las comunidades costeras frente a la erosión de las playas y los fenómenos meteorológicos extremos.