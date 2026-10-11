Detienen a un sospechoso de planear el atentado contra el primer ministro de Polonia

Buenos Aires, 11 octubre (NA) – La Policía de Polonia llevó a cabo el arresto de un individuo sospechoso de haber planeado un atentado contra el primer ministro, Donald Tusk, y el viceprimer ministro y ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Esta acción se produjo tras recibir información sobre un potencial ataque dirigido a ambos líderes.

Marcin Kierwinski, ministro del Interior polaco, confirmó la detención del sospechoso, quien fue identificado y apresado por las fuerzas de seguridad. "El hombre que amenazó y planeó un ataque contra el primer ministro Donald Tusk ha sido detenido", anunció el funcionario en su cuenta de la red social X.

El propio Tusk también hizo mención del arresto y expresó su agradecimiento a la Policía por su "actuación rápida y decisiva" ante la amenaza que se cernía sobre él y su colega.

Según informes de diversas cadenas de noticias internacionales, el sospechoso es un hombre de aproximadamente 60 años originario de la región de Baja Silesia, quien fue identificado a través del análisis de contenidos que había publicado en Internet.

La investigación se inició cuando la Policía recibió alertas sobre un posible atentado contra los principales funcionarios del Gobierno polaco. En respuesta a esta situación, el Ministerio del Interior implementó medidas de seguridad adicionales y convocó una reunión de emergencia con representantes de la Policía, el Servicio de Protección del Estado y la Agencia de Seguridad Interna.

Jacek Dobrzynski, portavoz de los servicios especiales, advirtió sobre el aumento de amenazas dirigidas a dirigentes políticos y señaló que en este caso existía una alta probabilidad de que se llevaran a cabo.

Las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre cómo se llevaría a cabo el presunto atentado ni han informado si el sospechoso contaba con cómplices en sus planes. Este episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación por las amenazas que enfrentan los líderes políticos en Polonia, un país que es miembro tanto de la Unión Europea como de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En el año 2024, Tusk había denunciado amenazas en su contra tras el intento de asesinato del entonces primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien resultó gravemente herido en un ataque a tiros.

La investigación sigue su curso mientras las autoridades polacas intentan establecer el alcance de la amenaza y determinar si hubo otros individuos involucrados en la planificación del atentado.