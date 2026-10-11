Un buque petrolero se incendia tras ser alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

FOTO: Imagen del estrecho de Ormuz donde un buque petrolero se incendió tras recibir el impacto de un proyectil no identificado.

Buenos Aires, 11 octubre (NA) - Un buque petrolero se incendió tras recibir el impacto de un proyectil no identificado mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del comercio energético mundial, según un informe de un organismo británico de seguridad marítima.

La Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) indicó que la embarcación se dirigía hacia la salida del estrecho cuando fue alcanzada en su costado de babor, lo que generó daños y un incendio a bordo.

El organismo confirmó que todos los tripulantes se encuentran a salvo, mientras las autoridades investigan las circunstancias del incidente y el origen del proyectil.

La UKMTO señaló que, en el momento de elaborar su informe, aún no se había determinado la magnitud de los daños ni las posibles consecuencias ambientales del evento.

Ante esta situación, se recomendó a las embarcaciones que operan en la zona extremar las precauciones e informar cualquier actividad sospechosa.

Por otro lado, medios iraníes publicaron imágenes de un petrolero en llamas navegando por la zona sur del estrecho, aunque no se identificó a la embarcación ni se precisaron las causas del incendio.

Este episodio ocurrió luego de que la Guardia Revolucionaria iraní informara sobre otro incidente el sábado, cuando un superpetrolero habría chocado contra una mina naval al intentar salir del estrecho por una ruta no autorizada.

Según la versión de Irán, esa embarcación transportaba petróleo y había desconectado sus sistemas de navegación y posicionamiento antes de entrar en una zona considerada peligrosa por las autoridades militares.

La Guardia Revolucionaria advirtió que los buques que ignoren las disposiciones de navegación impuestas por Teherán podrían enfrentar graves consecuencias, en un contexto de creciente tensión militar en la región.

Irán impone restricciones sobre la circulación marítima en el estrecho de Ormuz, sosteniendo que las embarcaciones deben utilizar únicamente las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, cuestiona estas restricciones y mantiene un despliegue militar en la región, además de aplicar un bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una vía estratégica para las exportaciones de petróleo y gas de los países productores de Medio Oriente.

La serie de incidentes contra embarcaciones comerciales ha aumentado la preocupación por la seguridad de la navegación y las posibles repercusiones sobre el abastecimiento energético internacional.

Agencia NA