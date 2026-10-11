Al menos 139 migrantes murieron en un naufragio en el golfo de Adén

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- Al menos 139 migrantes han perdido la vida, incluyendo 15 niños, y otros 84 se encuentran desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación que llevaba a más de 300 personas desde Yibuti hacia Yemen, según lo informado este domingo por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte de las Naciones Unidas.

El trágico suceso ocurrió al norte de la ciudad portuaria de Obock, en la costa oriental de Yibuti, cuando el barco intentaba cruzar el golfo de Adén.

La embarcación transportaba a 305 migrantes y, según los datos proporcionados por la OIM, solo 82 personas lograron sobrevivir, todas ellas de nacionalidad etíope. La OIM elevó este domingo el número de víctimas fatales a 139, tras la recuperación de nuevos cuerpos por parte de los equipos de rescate. Las autoridades han advertido que el balance podría aumentar debido a la cantidad de desaparecidos.

Alexandre Coissac, jefe de la misión de la OIM en Yibuti, calificó este evento como una tragedia devastadora y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. "Esta es una pérdida de vidas devastadora. Nuestros pensamientos están con los sobrevivientes y las familias que han perdido a sus seres queridos o que aún no tienen noticias de sus familiares", comentó.

Coissac explicó que, de acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, la embarcación comenzó a hundirse poco después de que los migrantes abordaron, principalmente debido al exceso de pasajeros.

Los equipos de la OIM están colaborando con las autoridades locales en las operaciones de búsqueda y rescate, además de proporcionar atención médica, asistencia alimentaria y apoyo psicológico a los sobrevivientes.

Este naufragio se considera uno de los más mortales registrados en la denominada Ruta Oriental, un corredor migratorio que conecta el Cuerno de África con la península arábiga.

Cada año, miles de personas, principalmente de Etiopía y Somalia, atraviesan Yibuti en su intento de llegar a Yemen y luego continuar hacia países del golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita, en busca de empleo y mejores condiciones de vida.

La ruta es peligrosa y presenta múltiples riesgos, como embarcaciones sobrecargadas, redes de tráfico de personas, condiciones marítimas adversas y los conflictos armados en la región.

Según las estadísticas de la OIM, durante 2025 más de 900 migrantes murieron o desaparecieron mientras intentaban recorrer este corredor, que es considerado uno de los más peligrosos del mundo.

Este nuevo naufragio se produce en un contexto de creciente inestabilidad regional, marcado por el aumento de los enfrentamientos en Yemen y las tensiones internas en Etiopía, factores que continúan impulsando el desplazamiento de la población.