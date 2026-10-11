Irán considera insuficiente respuesta de EE.UU. y mantiene cerrado el estrecho de Ormuz

FOTO: Teherán exige que Washington aclare su posición sobre siete condiciones para restablecer el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- Irán rechazó este domingo la respuesta de Estados Unidos, considerándola "insuficiente" para reabrir el crucial estrecho de Ormuz. El gobierno iraní advirtió que no habrá nuevas negociaciones ni reanudación del tránsito marítimo hasta que Washington cumpla con siete condiciones específicas.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, indicó que la administración estadounidense aceptó algunas exigencias, pero dejó otras sin resolver, según declaraciones publicadas por medios estatales de Teherán.

"Presentamos siete condiciones a los estadounidenses y dejamos claro que el estrecho de Ormuz no se abriría para ellos" y que no habría negociaciones hasta que se cumplieran esas condiciones, aseguró Rezaei.

El funcionario subrayó que Washington debe aclarar los puntos que siguen generando desacuerdos y enfatizó que Irán ya no está en una etapa de intercambio de respuestas con Estados Unidos.

"En su respuesta aceptaron algunas de nuestras condiciones, mientras que otras siguen sin estar claras", explicó el responsable de la seguridad nacional iraní.

La propuesta de Teherán fue presentada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y contemplaba la posibilidad de restablecer la navegación por el estrecho en un plazo de siete días, siempre que Estados Unidos aceptara las condiciones establecidas.

Entre las exigencias de Irán se incluyen el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos, la eliminación de restricciones a las exportaciones petroleras y la liberación de activos iraníes congelados en el exterior.

Las autoridades iraníes informaron que en los últimos dos meses han recibido mensajes de Washington a través de diversos intermediarios, principalmente Qatar, Pakistán e Irak, aunque las gestiones diplomáticas aún no han logrado un entendimiento.

A finales de septiembre, el canciller iraní, Abbas Araghchi, había anticipado que el estrecho podría reabrirse en una semana si Estados Unidos aceptaba la propuesta, que incluía una serie de medidas iniciales antes de normalizar la circulación de buques.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había rechazado anteriormente la iniciativa iraní, aunque los contactos indirectos continuaron mediante la intervención de países mediadores. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las consultas periodísticas sobre las nuevas declaraciones de Rezaei.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético global, ya que antes del conflicto iniciado a fines de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, concentraba aproximadamente una quinta parte del transporte mundial de petróleo y gas natural licuado.