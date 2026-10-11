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Paseo Canalla: Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito

Los goles del conjunto de Almirón los marcaron Ángel Di maría por duplicado, Jaminton Campaz, Enzo Copetti y por último el goleador histórico del club Marco Ruben

11/10/2026 | 17:16Redacción Cadena 3 Rosario

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Jaminton Campaz en el partido ante Independiente Rivadavia por el Clausura 2026.

FOTO: Jaminton Campaz en el partido ante Independiente Rivadavia por el Clausura 2026.

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Rosario Central consiguió una amplia victoria ante su gente. Por la fecha 12 del Torneo Clausura, el equipo de Jorge Almirón derrotó 5-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y dio un paso importante en la pelea por sus objetivos deportivos.

El conjunto rosarino abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo. Tras una infracción de Studer sobre Ovando dentro del área, Ángel Di María ejecutó el penal y puso el 1-0 con un remate bajo.

Con la ventaja, Central tomó el control del encuentro y encontró mayores espacios para desarrollar su juego. Antes del descanso, el equipo mendocino sufrió una expulsión que complicó sus posibilidades de buscar la igualdad.

En el comienzo del complemento, Jaminton Campaz amplió la diferencia. Más tarde, una buena combinación ofensiva terminó con una asistencia de Vicente Pizarro para Di María, que convirtió su segundo tanto y estableció el 3-0.

El Canalla mantuvo el dominio y aumentó la cuenta a través de Enzo Copetti, quien aprovechó una jugada iniciada por Di María y continuada por Agustín Sández. El delantero volvió a marcar y se sumó a la lista de goleadores de la tarde.

En el tramo final, Almirón dispuso el ingreso de Franco Cervi y Marco Ruben. El histórico atacante aprovechó su oportunidad y anotó el quinto tanto para completar la goleada en Arroyito.

Con este resultado, Rosario Central alcanzó a Argentinos Juniors en lo más alto de su zona y continúa en la disputa por el primer puesto de la tabla anual. La victoria le permite sostener sus aspiraciones en ambos frentes en la recta final del campeonato.

Lectura rápida

¿Qué logró Rosario Central en el partido?
Rosario Central logró una victoria de 5-0 ante Independiente Rivadavia.

¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
El entrenador de Rosario Central es Jorge Almirón.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo por la fecha 12 del Torneo Clausura.

¿Dónde se jugó el encuentro?
El encuentro se jugó en el Gigante de Arroyito.

¿Por qué es importante esta victoria para Rosario Central?
Esta victoria permite a Rosario Central mantener sus aspiraciones en la pelea por el primer puesto de la tabla anual.

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