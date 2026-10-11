Rosario se llena de literatura en la Feria Internacional del Libro hasta el 18 de octubre

FOTO: El encuentro se realiza hasta el 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita.

Buenos Aires, 11 octubre (NA) – La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 se desarrolla hasta el 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, con entrada gratuita y una programación de más de 350 actividades.

El encuentro, organizado por la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de Santa Fe y la Fundación El Libro, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario, reúne a editoriales independientes, grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de todo el país.

La feria propone presentaciones de libros, charlas, talleres, lecturas y actividades vinculadas con literatura, tecnología, actualidad, teatro, narrativa, historia, infancias y gastronomía, entre otros temas.

El secretario de Cultura y Educación de Rosario, Federico Valentini, destacó que la muestra expresa "una feria plural, diversa, pública y gratuita", con una fuerte presencia de editoriales, escritoras, escritores y librerías de la ciudad.

Entre los invitados figuran María Teresa Andruetto, Selva Almada, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Guillermo Martínez, Martín Kohan, Santiago Siri, Carlos Rottemberg y Juan José Becerra.

La programación incluye un homenaje a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento, y propuestas especiales para infancias, escuelas y personas mayores, además de espacios destinados a librerías y editoriales locales y nacionales.

La feria puede visitarse de lunes a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, y sábados de 10 a 0. Este domingo permanece abierta de 13 a 22, mientras que el domingo 18 podrá recorrerse de 13 a 21. El ingreso requiere un QR personal e intransferible y el acceso a cada presentación está sujeto a capacidad.