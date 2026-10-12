La salud del Papa: "Hay que evaluar si está en condiciones de subirse a un avión"

El anuncio del papa León XIV sobre una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en el pulmón generó preocupación y dudas sobre su estado de salud y la posibilidad de que mantenga sus próximos viajes. En diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, el médico neumonólogo Daniel Buljubasich, expresidente de la Asociación Argentina de Tabacología, explicó qué significa este hallazgo y cuáles son los criterios médicos para decidir un tratamiento.

“Un nódulo es una lesión redondeada en un pulmón, de menos de 3 centímetros, y suele aparecer con un grado de frecuencia significativa”, explicó el especialista. Su evaluación depende del tamaño, la evolución, las características de los bordes, la presencia de calcificaciones y los antecedentes del paciente, entre otros factores.

Sin embargo, Buljubasich señaló que la información difundida sobre el caso del Papa le genera interrogantes. “Lo raro en este caso es que el nódulo informado tiene 3 milímetros. Y la verdad es que un nódulo de 3 milímetros no se opera”, sostuvo. Según detalló, por sus dimensiones es difícil de localizar y, en general, se opta por realizar controles periódicos mediante tomografías para observar si cambia de tamaño.

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El médico indicó que la decisión de intervenir depende de cada caso. Los nódulos con bordes irregulares, sin calcificaciones, en pacientes con antecedentes de tabaquismo o que muestran crecimiento pueden requerir una evaluación más exhaustiva. “Durante mucho tiempo tomamos como parámetro los 10 milímetros”, explicó, aunque aclaró que no se trata de un límite absoluto y que también importan las imágenes y las condiciones del paciente.

Cuando se decide extraer una lesión, una de las técnicas utilizadas es la videotoracoscopía, un procedimiento mínimamente invasivo. Durante la operación, se puede realizar una biopsia por congelación para determinar si el nódulo es benigno o maligno. “Si es bueno, la cirugía termina con la extracción del nódulo, y si es malo, se buscan márgenes más extensos”, describió Buljubasich.

Sobre la recuperación y la posibilidad de que León XIV realice una gira internacional poco después de la intervención, el especialista advirtió que los tiempos dependen de la evolución y de eventuales complicaciones. “La historia de subir a un avión después de abrir un pulmón, abrir la pleura, tener un tubo de drenaje y demás, por lo menos hay que evaluarla”, planteó. En ese sentido, consideró llamativo que se anunciara que el viaje no correría peligro sin conocer más detalles clínicos.

Por último, Buljubasich remarcó que el tabaquismo es el principal factor de riesgo asociado a los tumores pulmonares y mencionó también la contaminación ambiental como un problema para la salud respiratoria. Para la detección precoz del cáncer de pulmón, explicó que existen estudios de tomografía de baja radiación indicados según la edad y los antecedentes. Además, aclaró que actualmente no hay análisis de sangre ni marcadores tumorales confiables que permitan determinar por sí solos si un nódulo pulmonar es maligno.

Entrevista de Verónica Maslup.