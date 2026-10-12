Malvinas: "Argentina hace muy bien en acudir a los mecanismos jurídicos para frenar el petróleo"

Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas urgentes que frenen el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. El abogado especialista en Derecho Internacional Público Marcelo Céspedes explicó en Cadena 3 Rosario que la presentación apunta a detener las actividades de extracción y no a discutir la soberanía del archipiélago.

“Lo primero es aclarar lo que busca Argentina, que es intentar frenar el avance de este proyecto petrolero Sea Lion”, sostuvo el especialista. Según explicó, mientras se constituye un tribunal arbitral para resolver la controversia, el país puede solicitar medidas provisionales que permitan detener las operaciones de manera inmediata, si el pedido prospera.

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Céspedes señaló que existen antecedentes internacionales en los que se dispusieron restricciones a proyectos de extracción en zonas marítimas disputadas. Como ejemplo, mencionó un caso de Costa de Marfil de 2015, en el que se logró frenar la perforación de nuevos pozos. También aclaró que las medidas solicitadas serían jurídicamente obligatorias para el Reino Unido, aunque el Tribunal del Mar no cuenta con un mecanismo propio para imponer su cumplimiento.

“Todo lo que sea legal y jurídico, creo que Argentina hace muy bien en hacerlo”, afirmó el abogado, quien consideró que la vía judicial debe complementarse con gestiones políticas y diplomáticas. Además, advirtió que un fallo adverso permitiría que la explotación económica continuara, sin resolver la disputa por la soberanía de las islas.

El especialista también cuestionó la participación de una empresa chilena en la prestación de servicios para la actividad petrolera y consideró que Argentina debería abordar el tema diplomáticamente con Chile. En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer la coordinación regional en el Atlántico Sur y sostuvo que el país debe aprovechar las herramientas jurídicas disponibles para defender su posición de manera pacífica.

Entrevista de Alberto Lotuf.