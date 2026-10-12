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Expectativa en Luján por la visita del Papa: esperan una misa multitudinaria frente a la Basílica

El miércoles 11 de noviembre el pontífice oficiará una ceremonia masiva antes de partir hacia Perú. El rector del templo pidió a la comunidad "paciencia y corazón dispuesto para una fiesta".

12/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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Padre Lucas García.

FOTO: Padre Lucas García.

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Agustín González en Luján.

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    Audio. Expectativa en Luján por la visita del Papa: esperan una misa multitudinaria frente a la Basílica

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En el marco de la cobertura especial sobre la ruta papal, la expectativa crece en la ciudad de Luján de cara a la histórica ceremonia que encabezará el Santo Padre el próximo miércoles 11 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

La misa multitudinaria se llevará a cabo en la plaza principal, justo enfrente de la emblemática Basílica Nuestra Señora de Luján, considerada el centro espiritual del país.

Ante el inminente arribo del pontífice, las autoridades religiosas locales ya trabajan en la logística de contención para los fieles.

En declaraciones brindadas a Cadena 3, el rector de la Basílica, el padre Lucas García, llamó a los peregrinos y familias a prepararse para una jornada de masiva concurrencia: "Pedimos a la gente que venga con el corazón dispuesto para una fiesta y con paciencia frente a un escenario que imaginamos complejo".

Las estimaciones de asistencia toman como referencia eventos de gran escala en la localidad bonaerense, como la reciente peregrinación que movilizó a cerca de dos millones de personas.

La misa en Luján marcará el cierre definitivo de la gira del pontífice en suelo argentino, desde donde se trasladará de manera directa hacia el aeropuerto para emprender vuelo con destino a Perú.

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Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Luján? Una misa multitudinaria encabezada por el Santo Padre.

¿Quién es el rector de la Basílica que hizo declaraciones sobre el evento? El padre Lucas García.

¿Cuándo se realizará la ceremonia? El miércoles 11 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

¿Dónde se llevará a cabo la misa? En la plaza principal frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

¿Por qué se espera una gran concurrencia? Por la reciente peregrinación que movilizó a cerca de dos millones de personas.

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