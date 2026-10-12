La transformación asombrosa del desierto australiano captada por la NASA tras intensas lluvias

Una sorprendente explosión de flores silvestres transformó el paisaje normalmente seco y rojizo de Australia en un vibrante mosaico de verdes y colores. Este espectacular fenómeno siguió a meses de lluvias inusuales, que despertaron semillas que habían permanecido inactivas bajo el suelo.

Para fines del invierno de 2026 en el hemisferio sur, extensas áreas del matorral árido de la región estaban cubiertas de flores. Expertos locales consideraron que esta podría ser la temporada de flores silvestres más impresionante que la zona había experimentado en casi 20 años.

Las imágenes satelitales de NASA mostraron el cambio dramático del paisaje en un solo año. Las fotografías fueron tomadas por el OLI (Operational Land Imager) a bordo del satélite Landsat 8. Compararon la misma área de Western Australia en agosto de 2025 y agosto de 2026, destacando el notable aumento de vegetación tras las condiciones húmedas inusuales.

La ubicación se encuentra en la región de Murchison, aproximadamente a 600 kilómetros al norte de Perth. Esta remota extensión del desierto australiano es un área de pastoreo importante para ovejas y ganado, con un paisaje típicamente dominado por plantas resistentes adaptadas a la escasez de lluvia.

Gran parte de la vegetación de la región incluye pastos, arbustos de sal y mulga, un árbol perenne de crecimiento lento capaz de sobrevivir en condiciones secas. Las flores silvestres también emergen periódicamente, pero su abundancia puede variar drásticamente según la cantidad de lluvia caída.

Las lluvias inusuales desataron una explosión de flores silvestres. La excepcional exhibición de 2026 fue posible gracias a una serie de frentes fríos que llevaron la humedad necesaria a la región. Según la Bureau of Meteorology de Australia, junio trajo lluvias superiores a la media, mientras que agosto fue mucho más húmedo de lo normal. Estas condiciones favorables permitieron que semillas que habían permanecido inactivas en el suelo seco germinaran, produciendo una extraordinaria variedad de flores silvestres en el paisaje.

La colorida transformación se extendió hasta los terrenos de un observatorio de radioastronomía operado por la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), la agencia nacional de ciencia de Australia. Entre las flores se encontraron varias especies amenazadas, lo que añadió un significado ecológico al espectáculo estacional. El observatorio ayudó a rastrear estas plantas vulnerables en tierras que anteriormente se utilizaron para el pastoreo de ganado.

Donde las flores silvestres florecen bajo telescopios de espacio profundo. Mientras las flores crearon una escena extraordinaria en el suelo, el trabajo habitual del observatorio se desarrolla mucho más allá de la atmósfera terrestre. Conocido como Inyarrimanha Ilgari Bundara, el CSIRO Murchison Radio-astronomy Observatory es una instalación de investigación remota dedicada a estudiar el universo a través de la radioastronomía. Sus arreglos de antenas detectan señales de radio de objetos celestes, permitiendo a los científicos observar y catalogar fuentes en el cielo del hemisferio sur.

La ubicación aislada del observatorio es particularmente importante para este trabajo. Se sitúa dentro de una zona designada como "silencio radio" donde los sistemas de comunicación y el equipo electrónico están restringidos para reducir la interferencia con instrumentos científicos sensibles. Incluso señales relativamente débiles generadas por la tecnología humana pueden interferir con las observaciones de radio, por lo que limitar estas perturbaciones ayuda a los astrónomos a detectar emisiones tenues que viajan por el espacio.

Los telescopios de radio de Australia han ayudado a la NASA a explorar el espacio. Las instalaciones de radioastronomía de Australia tienen una larga historia de apoyo a algunas de las misiones espaciales más importantes de la NASA. El telescopio de Murriyang, ubicado en Parkes, Nueva Gales del Sur, ayudó a rastrear la misión Mariner 2 en 1962, convirtiéndose en la primera misión de ciencia planetaria exitosa, marcando un hito importante en la exploración de otros mundos.

Este telescopio también desempeñó un papel significativo durante el alunizaje del Apollo 11 en 1969, sirviendo como una importante estación receptora para las comunicaciones de la histórica misión. CSIRO también gestiona el Canberra Deep Space Communication Complex, una de las tres instalaciones principales que componen la red mundial de espacio profundo de la NASA. Este sistema global mantiene comunicaciones con naves espaciales que viajan a través del sistema solar y más allá, mientras también apoya mediciones de radar e investigaciones de radioastronomía.

Tanto el telescopio Murriyang como el complejo de Canberra contribuyeron a la misión Artemis II de la NASA en abril de 2026, continuando la participación de Australia en la exploración espacial durante décadas. Sin embargo, durante un breve período en 2026, una de las regiones de investigación astronómica más remotas de Australia ofreció un espectáculo notable mucho más cerca de casa. Mientras sus telescopios continuaron escaneando el universo distante, lluvias inusuales trajeron a la vida el desierto circundante en una brillante exhibición de flores silvestres.