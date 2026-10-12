Un experto advirtió sobre los riesgos de la automedicación: "Algunos se ofrecen como caramelos"

En el marco del Día del Farmacéutico, Diego Miranda, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba (MP 5105), advirtió sobre los riesgos de la automedicación y remarcó la importancia de consultar a profesionales antes de consumir medicamentos, incluso aquellos que se venden sin receta.

En diálogo con Cadena 3, Miranda describió la práctica como “un flagelo que sufrimos a diario” y señaló que muchas veces se ofrecen medicamentos de manera informal, como si fueran caramelos.

“¿Quién no ha estado en un asado y, cuando uno se siente un poco mal, no falta quien le ofrezca un medicamento? Se ofrece como un caramelo, y eso hay que tener mucho cuidado”, sostuvo.

El farmacéutico explicó que todos los medicamentos pueden generar efectos adversos si se utilizan de manera incorrecta. Por eso, destacó la importancia de recibir asesoramiento médico o farmacéutico antes de consumirlos.

Los riesgos de mezclar medicamentos

Miranda también alertó sobre la compra de medicamentos por canales ilegales, fuera de las farmacias, y advirtió que una de las principales dificultades de la automedicación es que no se tienen en cuenta las posibles interacciones entre los fármacos.

“En ese caso, el profesional te debe decir que, como tomás otra cosa, te puede hacer mal”, explicó, al remarcar la importancia de informar qué medicamentos se consumen antes de incorporar uno nuevo.

Medicamentos y crisis económica

El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba señaló que, en épocas de dificultades económicas, las consultas en las farmacias adquieren mayor relevancia. En ese contexto, destacó que existen medicamentos de distintos laboratorios que cuentan con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

“Un mismo medicamento puede tener muchas marcas, de distintos laboratorios, pero está aprobado por Anmat. Entonces, sirve tanto uno de una primera marca o más conocida como otro menos conocido”, afirmó.

Además, Miranda indicó que cada vez hay más farmacéuticos que elaboran medicamentos personalizados.

La inteligencia artificial y el asesoramiento profesional

Consultado sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de consulta, Miranda advirtió que sus respuestas se basan en generalidades y no necesariamente contemplan las particularidades de cada paciente.

“La IA es una herramienta de consulta, pero se basa en generalidades, y el cuerpo humano es uno solo. El medicamento actúa de forma distinta en cada organismo”, sostuvo.

La cobertura de medicamentos para jubilados

Por último, Miranda se refirió a las dificultades que enfrentan los jubilados para acceder a sus tratamientos y señaló que el PAMI cubre cada vez menos medicamentos o reduce los porcentajes de cobertura.

“Un jubilado que toma ocho medicamentos es porque los necesita para estar bien”, afirmó, al remarcar la importancia de garantizar el acceso a los tratamientos indicados.

El farmacéutico también planteó la necesidad de que las obras sociales controlen adecuadamente la cobertura de los medicamentos y las necesidades de sus afiliados.

Entrevista de "Viva la Radio"