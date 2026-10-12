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Las repercusiones de la derrota argentina en el debut mundialista en hockey sobre patines

La Selección cayó 2 a 1 con Francia en la apertura del campeonato mundial de hockey sobre patines que se desarrolla en Asunción, Paraguay. Transmitió Cadena 3 Aregntina.

12/10/2026 | 21:06Redacción Cadena 3

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Argentina no pudo con Francia (Foto: @idendeportiva)

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Facundo Navarro, jugador mendocino de la selección argentina, habló tras la sorprendente caída en el debut del Mundial de Hockey sobre patines de Paraguay, ante Francia por 2 a 1.

“Tuvimos pequeños errores que nos costaron el partido”, arrancó analizando. Y Navarro continuó: “Nos esperábamos un partido así. Sabíamos que a la mínima que se pusieran en ventaja, se nos iban a cerrar más e iba a ser muy difícil”.

De todas formas, y al margen del magro resultado, el jugador nacional fue optimista de cara al futuro: “Sólo tuvimos dos errores que hay que corregir”.

“Fue un desliz que, si había que tenerlo, era en el primer día. Ahora tenemos que ir para adelante”, finalizó Navarro ante los micrófonos de Platea Numerada ubicados en la conferencia de prensa.

El torneo se lleva a cabo en el Estadio “Arena Pabellón” de la capital guaraní, donde un equipo de Cadena 3 Argentina transmitirá todos los encuentros, con Mario Celedón en los relatos y los comentarios de Ariel Ortiz y Mario Márquez. Siempre para el Sitio Web, la Aplicación el Aire de Cadena 3 Mendoza (97.7) y Cadena 3 San Juan (102.7).

Lectura rápida

¿Quién habló tras la caída de Argentina en el Mundial?
Facundo Navarro fue el jugador que analizó la situación después del partido.

¿Qué resultado obtuvo Argentina en su debut?
Argentina perdió 2 a 1 ante Francia en su primer partido del torneo.

¿Dónde se está llevando a cabo el torneo?
El Mundial de Hockey sobre patines se celebra en el Estadio “Arena Pabellón” de Paraguay.

¿Qué errores mencionó Navarro?
Navarro mencionó que tuvieron “pequeños errores” que les costaron el partido.

¿Quiénes forman parte del equipo de transmisión de Cadena 3?
El equipo está compuesto por Mario Celedón, Ariel Ortiz y Mario Márquez.

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