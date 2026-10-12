Neuquén suma monopatines eléctricos públicos: cómo funcionarán y qué reglas deberán cumplir

FOTO: Proponen una licencia de conducir a quienes usen monopatines eléctricos en Mendoza.

Neuquén se prepara para incorporar monopatines eléctricos como una nueva alternativa de transporte público. El sistema estará disponible en distintos puntos de la ciudad y funcionará bajo una modalidad similar a la de las bicicletas públicas, con reglas de circulación y una tarifa accesible.

Sandra Torres, presidenta de la ONG Bien Argentino, respaldó la iniciativa en diálogo con Cadena 3 y destacó la importancia de avanzar hacia una movilidad más sustentable, aunque advirtió que es necesario planificar su implementación para evitar inconvenientes.

“Estamos de acuerdo. Se está yendo hacia una movilidad sustentable, amigable con el ambiente, pero hay que prepararse”, afirmó.

Torres contó que conoció una experiencia similar en Buenos Aires y señaló que Neuquén debería evitar algunos de los problemas que observó allí, especialmente el abandono de los vehículos en la vía pública.

“Para mí, no hay que repetir los mismos errores: hay que tener estaciones con encastre. En Buenos Aires los encontraba tirados en cualquier esquina, sin encastrar y sin sistema satelital para ubicarlos”, explicó.

La referente indicó que el sistema de monopatines seguirá una lógica similar a la de las bicicletas eléctricas y recordó que la normativa municipal para este tipo de movilidad está establecida desde 2022, con el acompañamiento de la organización.

Por dónde podrán circular los monopatines

Torres destacó que Neuquén cuenta con una importante red de ciclovías y bicisendas que conecta distintos sectores de la ciudad, una infraestructura que puede favorecer la incorporación de esta alternativa de transporte.

En cuanto a las reglas de circulación, señaló que los usuarios deberán utilizar las vías habilitadas para bicicletas. En los espacios compartidos, los monopatines deberán contar con bocina y respetar los límites de velocidad previstos, que mencionó en un rango de entre 25 y 30 kilómetros por hora.

En los sectores donde no haya ciclovías o bicisendas, deberán circular por el costado derecho de la calle, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Un sistema público con una tarifa accesible

La presidenta de Bien Argentino aclaró que no se trata de un servicio privado, sino de una iniciativa que incorporará el municipio para ofrecer una nueva opción de movilidad urbana.

“No es privado: el municipio los incorpora. Es un sistema público de monopatines”, remarcó.

El funcionamiento será similar al de las bicicletas públicas, con un área delimitada para circular. El servicio no será completamente gratuito, sino que tendrá un pago mínimo que, según Torres, será accesible para los usuarios.

La iniciativa busca ampliar las alternativas de transporte en Neuquén y promover desplazamientos más sustentables, con el desafío de garantizar un uso ordenado y seguro del espacio público.

Entrevista de "Informados, al regreso"