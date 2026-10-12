Ilusión en marcha: Boca recibe a Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- Sin la participación de su capitán, Leandro Paredes, Boca Juniors se prepara para recibir a Vasco da Gama de Brasil en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante de clubes en América.

El partido, que está programado para este martes las 21:30, se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera", con transmisión de Cadena 3.

Boca llega a este enfrentamiento en un excelente momento, con la moral alta tras haber acumulado un invicto de 17 partidos y manteniéndose en la lucha en todas las competiciones de la temporada: semifinales de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, además de pelear por el título de la Liga y seguir en carrera en el Torneo Clausura.

En la actual Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Roberto "Vasco" Arruabarrena avanzó a esta instancia tras eliminar a O'Higgins de Chile, Recoleta de Paraguay y San Pablo de Brasil.

Vasco da Gama, por su parte, ha tenido un desempeño destacado, logrando eliminar a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Olimpia de Paraguay e Independiente Santa Fe de Colombia para llegar a las semifinales.

En el ámbito local, el equipo brasileño se encuentra en una situación complicada en el Brasileirao, ocupando el decimocuarto lugar y a solo tres puntos de la zona de descenso, con nueve fechas por delante para finalizar el torneo.