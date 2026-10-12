Las Cataratas del Iguazú reabren este martes tras una crecida histórica del río

FOTO: El Parque Nacional Iguazú reabre sus puertas tras la baja del caudal del río

El Parque Nacional Iguazú reabrirá este martes 13 de octubre y normalizará sus actividades luego de que el caudal del río Iguazú comenzara a descender tras una crecida extraordinaria.

La Intendencia del parque y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. informaron que la evolución favorable del río permite levantar la restricción preventiva de acceso. Además, agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los visitantes, y recomendaron consultar los canales oficiales para conocer el estado de los circuitos.

El intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, explicó a Cadena 3 que el cierre se decidió para preservar la seguridad de los visitantes ante niveles excepcionales del río.

“En agosto sabíamos que se venía el fenómeno y, de manera preventiva, desarmamos las pasarelas de la Garganta del Diablo. Ese momento llegó. A los 8.000 metros cúbicos por segundo se cierra la Garganta. Hoy tenemos 12.000. De haber estado, es probable que el agua se las hubiese llevado”, señaló.

Hervás agregó que el nivel del agua llegó a estar cerca de los pisos del circuito superior, por lo que las autoridades resolvieron cerrar temporalmente el parque.

Un caudal muy por encima de los niveles habituales

El funcionario explicó que el Parque Nacional Iguazú suele funcionar con un caudal de alrededor de 1.500 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, durante la crecida se alcanzaron los 12.000 metros cúbicos por segundo, un volumen que obligó a tomar medidas preventivas.

“El parque nacional, por lo general, funciona con 1.500 metros cúbicos por segundo. Ocho mil es una barbaridad que hace que debamos cerrar la Garganta del Diablo. Hoy estuvimos en 12.000. Estuvimos ante caudales históricos del río Iguazú por las crecientes lluvias en sus nacientes en Brasil”, indicó.

Cuándo volverán a funcionar los circuitos

Pese a que las lluvias continuaban, Hervás anticipó que las condiciones permitirían retomar la actividad con normalidad este martes.

“Mañana se abre en condiciones normales. Sigue lloviendo, pero consideramos que mañana tendremos una baja considerable”, afirmó.

Asimismo, precisó que ayer ingresaron unos 6 mil visitantes al parque, con un 40% de extranjeros, un número de turistas foráneos que, incluso, suele ser superior.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto visitar las Cataratas consultar previamente los sitios web y canales oficiales del Parque Nacional Iguazú para confirmar la habilitación de los circuitos.

Entrevista de Gustavo Vinderola